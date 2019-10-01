【皇家特工前傳】俄國妖僧專收集處女頭髮　超巨性器迷倒貴族婦女

英國導演馬菲域肯（Matthew Vaughn）執導的《皇家特工》系列電影叫好叫座，兩部電影合共獲得約8億2,400萬美元全球票房收入。今年導演再接再厲，帶來前傳電影《皇家特工：第一任務》（The King's Man）。 從最新預告可以見到，「皇家特工」即將與Grigori Rasputin全面開戰。原來Grigori Rasputin在歷史上真有其人，是俄國沙皇尼古拉二世時期的神秘主義者。

《皇家特工：第一任務》是發生在《皇家特工：間諜密令》及《皇家特工：金圈子》100年前的故事。（《皇家特工：第一任務》劇照）

《皇家特工：第一任務》設定在第一次世界大戰時期，電影講述史上最兇殘的暴君與犯罪集團主腦秘密聯手，策劃一場滅絕百萬人的血腥戰爭。於是，為了阻止這場生靈塗炭的戰爭，「皇家特工」便從此誕生。至於有份策劃這場戰爭的人，其中一個是由Rhys Ifans飾演的Grigori Rasputin。在歷史上，Grigori Rasputin是真有其人。

《皇家特工：第一任務》將會揭開「皇家特工」誕生之謎。（《皇家特工：第一任務》劇照）

Grigori Rasputin被封「俄國妖僧」 曾成功預言旱災

在1869年1月21日，Grigori Rasputin出生於俄羅斯薩拉托夫省一農民家庭。據了解，Grigori Rasputin年輕時已經放蕩不羈，之後卻陰差陽錯進入修道院，並成為一名神父。他在隱修期間，意外接觸了從俄羅斯東正教分裂出來的神秘分支鞭身派。之後他以「宗教」為名，遊走在富貴家庭之中。雖然如今有不少人稱他為神棍，然而，據不少歷史記載，他曾成功預言出俄羅斯某地方會在三月發生旱災，因而聲名大噪。

《皇家特工：第一任務》講述史上最兇殘的暴君與犯罪集團主腦秘密聯手，策劃一場滅絕百萬人的血腥戰爭。（《皇家特工：第一任務》劇照）

醫治皇太子有功 獲皇后Alexandra Feodorovna撐腰

當時俄國皇帝為尼古拉二世，皇后Alexandra Feodorovna篤信神秘主義，喜歡招待神人到皇宮舉行降靈儀式。當時尼古拉二世唯一兒子Alexei Nikolaevich在出生後不久便患上血友病，四處求醫仍不見好轉，但在皇后找來Grigori Rasputin為Alexei Nikolaevich醫病，他的病情逐漸變好。據了解，由於Grigori Rasputin擅於催眠術，成功把Alexei Nikolaevich的病情穩定。自此深得皇后信任，還可以自由出入皇宮，並埋下沙皇遭推翻的種子。由於他有皇后的撐腰，使他更加任意妄為。據了解，官員的任命要先得到他的同意，於是許多官員及貴族因得罪Grigori Rasputin而遭罷免，如時任外務大臣及俄羅斯東正教最高會議檢察總長等。

Grigori Rasputin被稱為「俄國妖僧」。（《Last of the Czars》劇照）

Grigori Rasputin最鐘意收集處女頭髮

除了過著胡作非為的生活外，Grigori Rasputin因成功醫治Alexei Nikolaevich而被封為「聖人」，受到貴族婦女的崇拜。據了解，他在尼古拉二世擔任沙皇期間，曾與無數貴族女子發生性行為，當時有指皇后Alexandra Feodorovna都是其中一人。而且，有指當Grigori Rasputin與處女發生關係後，他就會收藏她的頭髮作留念。在1977年，當時蘇聯政府拆除他的大宅時，在花園裡找到用一箱箱子，入面有頭髮。

這張相攝於1911年，在Grigori Rasputin（左2）位於聖彼得堡的住所，當時其妻子（左3）及女兒Maria（左4）都有出現。（《Last of the Czars》劇照）

「俄國妖僧」Grigori Rasputin打不死？

至於Grigori Rasputin的死都眾說紛紜，當時有指Grigori Rasputin吃了有氰化鉀的蛋糕及飲了內含氰化鉀的葡萄酒。然而，Grigori Rasputin卻毫無反應。在情急下，俄國Felix Yusupov親王向Grigori Rasputin開了一槍。當大家以為他死了，然而他卻突然甦醒，並扼住Felix Yusupov喉嚨，亦惡狠狠地說「我要將你們通通絞死」。幸得眾人制止。Grigori Rasputin逃出屋外，其他人追趕出去，並補了三槍，甚至有指其中一發擊中他的頭部。但恐怖的是，Grigori Rasputin又一次醒過來。最後， 親王以重物猛擊他的太陽穴，並把Grigori Rasputin扔到結冰的莫伊卡河之中將他溺斃。經法醫確認，他是溺斃。唯當時報告指出，他在河中足足撐了八分鐘，幾乎是正常人的三倍時間。在Grigori Rasputin死後，皇后為他修建地下墓穴。

，「皇家特工」即將與Grigori Rasputin全面開戰，而Grigori Rasputin在歷史上真有其人。（《皇家特工：第一任務》劇照）

Grigori Rasputin成功預言俄國羅曼諾夫王朝瓦解？

據說Grigori Rasputin生前曾經作出預言，羅曼諾夫王朝將在他死後3個月內瓦解。Grigori Rasputin在1916年12月底被殺，翌年3月8日俄國發生「二月革命」，羅曼諾夫王朝滅亡，終結了帝俄時代。在俄國二月革命時，Grigori Rasputin的屍體被掘出，並運到聖彼得堡遊街示眾及焚屍。由於Grigori Rasputin生前成功俘虜不少貴族女性。當他死後，其性器官遭人割除。不少人驚嘆難怪Grigori Rasputin生前成功俘虜不少貴族女性，有指其性器官竟長達28.5厘米，而目前他的性器官被放在聖彼得堡的博物館展覽。

Grigori Rasputin的屍首，其額頭上有明顯的子彈的傷痕。（Wikipedia 圖片）