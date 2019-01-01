《沙贊！神力集結》終極反派曝光　演員竟然係《皇家特工》嘅佢！

DC超級英雄電影《沙贊！神力集結》（Shazam!）日前透國英國EMPIRE雜誌發佈一張獨家劇照，《皇家特工：金圈子》Mark Strong飾演的反派Dr. Thaddeus Sivana與《Chuck》Zachary Levi飾演的沙贊正面交鋒！

《沙贊！神力集結》由《切勿關燈》、《詭娃安娜貝爾：造孽》導演David F. Sandberg執導，是DC延伸宇宙中少見的輕鬆喜劇風格。劇情描述13歲男孩Billy Batson（Asher Angel飾）每當喊出「沙贊」之名，就會瞬間遭一道魔法閃電劈中，被賦予六位神靈的能力，變身成具有壯年體型的超級英雄沙贊（Zachary Levi飾），他將以此能力對抗惡勢力。

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英國男星Mark Strong擅長演繹反派人物，於片中飾演的Dr. Thaddeus Sivana是名邪惡的天才，企圖將沙贊的能力占為己有。其他陣容為《小丑回魂》Jack Dylan Grazer飾演Billy Batson的好友Freddy Freeman，《Marvel隊長》Djimon Hounsou飾演賦予Billy Batson神秘能力的巫師。

Mark Strong於《皇家特工：金圈子》扮演Merlin。（劇照）

《沙贊！神力集結》於2019年4月4日在香港上映。

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