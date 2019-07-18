《皇家特工》前傳竟有佛地魔？預告見演員「有鼻樣」　紳士味濃厚

《皇家特工》（Kingsman）前傳電影《皇家特工：第一任務》（The King's Man）首支預告正式公開！由前兩集導演Matthew Vaughn執導，預計於2020年2月強勢回歸。

前傳電影背景設定於第一次世界大戰，描述歷史上最殘忍的暴君和惡棍聯手，打算策劃一場消滅數百萬人的邪惡戰爭，必須分秒必爭才能夠阻止他們，這場戰爭推動「Kingsman」的成立，讓他們下定決心靠着極致的裝備以及「Kingsman」精神幫助英國以及世界其他地區安全。

「佛地魔」Ralph Fiennes亦有份參演《皇家特工：第一任務》。（《皇家特工：第一任務》劇照）

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前傳的卡士陣容十分強大，包括新血Harris Dickinson、「佛地魔」Ralph Fiennes以及「Tywin Lannister」Charles Dance、Djimon Hounsou，還有Stanley Tucci等人。預告裏可看到戰爭以及爆破場面，搭配着強而有力的旁白：

真正的力量並不在於投身戰場，而是在於了解你真正的敵人以及如何擊潰他們。

除了期待Harris Dickinson的表現以外，這次遇上的敵人似乎不好對付，期待Matthew Vaughn帶給我們不一樣的驚喜觀影體驗。

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