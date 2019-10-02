【香港亞洲電影節】率先睇金馬入圍《金都》　《再見UFO》做開幕

第16屆《香港亞洲電影節HKAFF》將於10月29日開鑼！今年兩部開幕片有以「長洲包山王」黎志偉的真人真事改編勵志片《獅子山上》，還有充滿昔日香港情懷的《再見UFO》，圍繞香港華富邨出現UFO的都市傳說。另外閉幕電影方面，有昨日公布入圍金馬獎「最佳原創電影歌曲」，鄧麗欣、朱柏康主演的《金都》都有得睇。

金都商場是結婚人士必到的勝地。（《金都》劇照）

女權主義壓軸登場

今年有兩部閉幕電影，《金都》是第四屆「首部劇情電影計劃」得獎作品，新晉女導演黃綺琳首次自編自導，由鄧麗欣、朱栢康及鮑起靜主演。故事以太子金都商場做背景，帶出一個地道的非一般愛情故事，反思婚姻、幸福和自由的意義。而鄧麗欣主唱的主題曲便入選金馬獎最佳原創歌曲。

另一套閉幕作就是陸以心執導《BABY復仇記》，是她繼《同班同學》後再度以女性為題材的故事，由陳靜、朱鑑然領銜主演。講述事業女強人意外懷孕，本來無憂無慮的日子將會消失，懷胎十月到底應該怎樣和BB共處未來的日子呢？兩部都是為女人發聲的電影，都是壓軸登場。

至於開幕《再見UFO》，由三位主角蔡卓妍、徐天佑及黃又南主演，故事發生在80年代，圍繞香港華富邨出現UFO的都市傳說，三位主角飾演在屋邨長大的少年，一同見證UFO飛過的事蹟以及其成長故事。

開幕電影《再見UFO》，由蔡卓妍、徐天佑及黃又南主演，是繼《這個夏天有異性》，17年後再度合作。（《再見UFO》劇照）

門票於10月6日（日）下午1時 起公開發售，購票詳情請瀏覽www.cinema.com.hk或 www.amccinemas.com.hk。