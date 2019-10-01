【金馬獎2019】袁富華升呢挑戰影帝　僅三部港產片入圍

《第56屆金馬獎》將於11月23日舉行，大會於今日（1日）傍晚公布入圍名單，受抵制風波影響，今年沒有任何一部內地電影入圍，而港產片亦只有鄧麗欣主演的首部劇情電影計劃得獎作品《金都》；袁富華與太保主演、以老年同志愛為題材的《叔·叔》，以及早前入圍台北電影節、綠葉車保羅主演的短片《老人與狗》獲得提名。

去年袁富華憑《翠絲》勇奪最佳男配角。（影片截圖）

其中《金都》共入圍三個獎項，包括提名最佳男主角的朱栢康、最佳新導演及鄧麗欣獻唱的最佳原創電影歌曲；而《老人與狗》就入圍最佳劇情短片。去年憑《翠絲》勇奪最佳男配角的袁富華，今年憑《叔‧叔》升呢挑戰影帝寶座，與同片的太保一同爭獎，連同朱栢康在內，共有3名香港演員爭影帝。

《返校》以大熱姿態獲12項提名。（電影劇照）

朱栢康接受《香港01》電話訪問時表示，自己完全沒留意今日公布提名，所以連緊張感都沒有，對於內地電影及香港電影退賽一事，他認為已拍攝的作品都應該讓人知道：「任何影片都應該參展，不應該有任何壓力或阻力。」對於會否參與下月23日舉行的頒獎禮，朱栢康指一切以工作行先，夾到時間才會出席。

朱栢康表示，公布提名時正在試鏡，收到朋友的祝賀短訊才知道入圍。（資料圖片）

由於所有內地電影及絕大部份港片退賽，本屆金馬獎回歸台灣本土電影的天下，近期人氣爆燈的《返校》入圍12個獎項暫時領先，當中包括最佳劇情長片、最佳女主角、最佳新演員、最佳新導演、最佳改編劇本及最佳原創電影歌曲等。

原整入圍名單如下：

最佳劇情長片

《陽光普照》

《夕霧花園》

《熱帶雨》

《返校》

《叔叔》

最佳導演

鍾孟宏／《陽光普照》

林書宇／《夕霧花園》

陳哲藝／《熱帶雨》

張作驥／《那個我最親愛的陌生人》

趙德胤／《灼人秘密》

最佳女主角

柯淑勤／《陽光普照》

李心潔／《夕霧花園》

楊雁雁／《熱帶雨》

呂雪鳳／《那個我最親愛的陌生人》

王淨／《返校》

最佳男主角

巫建和／《陽光普照》

陳以文／《陽光普照》

太保／《叔．叔》

袁富華／《叔．叔》

朱栢康／《金都》

最佳女配角

姚以緹／《江湖無難事》

温貞菱／《陽光普照》

區嘉雯／《叔．叔》

陸弈靜／《3天2夜》

張詩盈／《我的靈魂是愛做的》

最佳男配角

劉冠廷／《陽光普照》

段鈞豪／《下半場》

許家樂／《熱帶雨》

楊世彬／《熱帶雨》

李英銓／《那個我最親愛的陌生人》

最佳新導演

廖克發, 陳雪甄／《菠蘿蜜》

洪子烜／《狂徒》

徐嘉凱／《聖人大盜》

徐漢強／《返校》

黃綺琳／《金都》

最佳新演員

原騰／《樂園》

蔡嘉茵／《大餓》

范少勳／《下半場》

邱志宇／《我的靈魂是愛做的》

曾敬驊／《返校》

最佳紀錄片

《還有一些樹》

《你的臉》

《阿紫》

《戲棚》

《去年火車經過的時候》

《黃邦銓》

最佳劇情短片

《老人與狗》

《美芳》

《偷偷》

《紅棗薏米花生》

《蒼天少年藍》

最佳動畫短片

《隱匿的方寸空間》

《看無風景》

《金魚》

《可愛》

《燈塔》

最佳原著劇本

鍾孟宏, 張耀升／《陽光普照》

楊曜愷／《叔．叔》

楊修華／《幻土》

陳哲藝／《熱帶雨》

吳可熙, 趙德胤／《灼人秘密》

最佳改編劇本

《陪你很久很久》

《夕霧花園》

《返校》

最佳攝影

《陽光普照》

《狂徒》

《下半場》

《夕霧花園》

《灼人秘密》

最佳視覺效果

《人面魚 紅衣小女孩外傳》

《下半場》

《那個我最親愛的陌生人》

《返校》

《五月天 人生無限公司》

最佳美術設計

《亡命之途》

《最乖巧的殺人犯》

《夕霧花園》

《返校》

《灼人秘密》

最佳造型設計

《最乖巧的殺人犯》

《江湖無難事》

《狂徒》

《夕霧花園》

《灼人秘密》

最佳原創電影音樂

《你的臉》

《幻土》

《夕霧花園》

《返校》

《灼人秘密》

最佳原創電影歌曲

《有一種悲傷》／唱 : A-Lin 黃麗玲

（《比悲傷更悲傷的故事》）

《遠行》／唱 : 林生祥

（《陽光普照》）

《光明之日》／唱 : 雷光夏

（《返校》）

《灼人秘密》／唱 : 陳珊妮

（《灼人秘密》）

《金都》／唱 : 鄧麗欣

（《金都》）

最佳剪輯

《陽光普照》

《狂徒》

《幻土》

《夕霧花園》

《返校》

最佳音效

《狂徒》

《下半場》

《幻土》

《返校》

《灼人秘密》