【金馬獎2019】杜琪峯辭評審主席感抱歉　執委李安：理解其處境！

第56屆金馬獎將於今年11月23日舉行，原訂擔任今屆評審團主席的香港導演杜琪峯，今日以「與電影投資方的製作合約所限」理由提出請辭，不期然令人聯想到可能跟中國國家電影局早前對金馬獎進行杯葛行動有關。

杜琪峯一直支持電影創作。（資料圖片）

由王童接任評審團主席

今日（19/9）中午，金馬獎在 facebook 專頁公布有關消息，內容指原訂評審團主席杜琪峯導演，現因與電影投資方的製作合約所限，向大會提出請辭。杜琪峯導演表示︰「為此帶來的不便，他深感抱歉。」而金馬執委會以及主席李安對杜琪峯的處境亦表示理解，也祝福他新作順利。

至於評審團主席一職，將由曾奪七座金馬獎得主王童導演出任，他個人先後共獲得最佳導演、美術及服裝造型獎各兩座，同時也是本屆終身成就獎得主。王童導演表示將會全力以赴，李安也感謝他的鼎力相助。

金馬獎facebook專頁在今日中午時份發出杜琪峯辭任評審主席一事。（網上截圖）

國家電影局連番追擊金馬 杯葛退選不斷

今屆金馬獎似乎成為中國國家電影局追擊目標，既特意安排第28屆金雞百花電影節「撞期」，於11月23日同日舉行，令兩地電影人無法抽身出席。早前國家電影局亦宣布暫停大陸影片和人員參加2019年第56屆台北金馬影展。連帶多部香港電影劉德華、古天樂主演的《掃毒2天地對決》、張家輝、吳鎮宇、古天樂主演的《使徒行者2》，以及梁家輝、任達華主演的《追龍2》等，在報名後都突然取消，多間香港電影製作公司也陸續出面表態會參加今屆金馬獎。連番舉動，不難令人將杜Sir請辭事件聯繫上。而第56屆金馬獎候選名單將於10月1日公布。