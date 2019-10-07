【傻傻愛你傻傻愛我】郭書瑤談出道辛酸突然爆喊：受到很多謾罵

郭書瑤（瑤瑤）、蔡佳宏、張庭瑚以及導演藍正龍、編劇張庭瑚出席新片《傻傻愛你，傻傻愛我》記者會，瑤瑤拍片時坦承出道以來受到很多謾罵，很多負面影響，所以拍這片時，與心靈純淨的唐氏綜合症演員Leo對戲時，頻頻接收到他真心的稱讚，讓她大為感動，還一度淚崩：「這段期間是我最好的一段工作狀態」。

《傻傻愛你，傻傻愛我》由蔡佳宏（左起）與郭書瑤主演。（聯合報／陳立凱攝）

雖然該片沒入圍金馬獎，不過導演藍正龍、女主角郭書瑤都感覺很隨性，主要還是觀眾喜歡最重要。首次執導的導演藍正龍因為《波麗士大人》認識了唐氏綜合症患者，進而有了想把唐氏綜合症患者的故事拍成電影的念頭，他表示除了想讓更多人看到他們單純可愛的一面，更是想引起社會的關注，希望大家能夠多多關心唐氏綜合症的家庭。藍正龍還笑著說，第一次當導演就遇到男主角「耍大牌」，因為Leo每次拍片都要睡午覺，讓他感到無奈卻又羨慕。編劇徐譽庭說，當初聽到導演想要拍電影的概念後，二話不說就答應了導演的邀約，並且很快地完成劇本。

《傻傻愛你，傻傻愛我》由藍正龍（右一）執導。（聯合報／陳立凱攝）

郭書瑤表示，在電影中會有突破尺度的演出，是她拍片以來尺度最大的一次，但是在導演溫柔又細心的帶領之下，讓她很有安全感。郭書瑤也透露全劇組因為唐氏綜合症演員的加入而充滿了耐心和愛心，和一般劇組的狀況很不一樣。Leo說，覺得能跟郭書瑤一起拍電影很開心。張庭瑚和藍正龍情同兄弟，所以特別出席力挺藍正龍所執導的第一部電影，他表示，第一次和唐氏綜合症演員合作的感覺相當特別，原來他們那麼可愛。

郭書瑤表示，在電影中會有突破尺度的演出。（聯合報／陳立凱攝）

《傻傻愛你，傻傻愛我》是導演藍正龍第一次執導，Leo也是第一次參與電影的演出，郭書瑤更是突破自我為了電影而努力學習游泳，讓自己成為台灣最漂亮的美人魚。記者會的最後，特別讓三位和自己專屬的海報合影，留作珍貴的紀念。編劇徐譽庭更送上菜頭給導演，期許票房有好彩頭，開出紅盤。

郭書瑤表示，在電影中會有突破尺度的演出。（IG@yaokuo）

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