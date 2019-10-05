【廿二世紀殺人網絡4】邊個有機演年輕版Neo？　米高B佐敦將參演

今年是《廿二世紀殺人網絡》（The Matrix）20周年，早前已公布會開拍第四集，原班底人馬更正式回歸，包括男主角奇洛李維斯（Keanu Reeves），女主角嘉利安慕絲（Carrie-Anne Moss），以及其中一位導演Lana Wachowski，並落實出年2月開拍。

兩位主要角色，將會在第四集登場。（《廿二世紀殺人網絡》劇照）

年輕版的Neo係邊個？

不過開拍前都要解決一個問題，就係幫奇洛搵年輕版。事關外媒從可靠消息得知，第四集會以前傳故事為主，而其中在《黑豹》飾演堂細佬的米高B佐敦，都已經落實會演其中一角的年輕版。

根據外媒《Variety》的報道， 《廿二世紀殺人網絡》有不少情節會放在前傳部份，故需要為年輕版Neo（尼歐‧奇洛李維斯 飾）以及Morpheus（莫菲斯‧羅蘭士·費斯賓 飾）尋找適當人選。更指由於電影落實來年2月便開鏡，所以未來數星期將有不少傳聞走出來，包括誰會演年輕版Neo？電影公司華納兄弟心水係邊個？網民力推又係邊個？

重溫《廿二世紀殺人網絡》經典場面

至於早前有媒體已透露，在《黑豹》演堂弟的米高B佐敦（Michael B Jordan），就將會飾演年輕版Morpheus，事關華納兄弟早就跟他簽了一部電影合約，更強調是一部重啟電影，所以就算官方一直未有就此作出回應，但都極有機會是加盟《廿二世紀殺人網絡4》，以Morpheus一角進一步開啟Neo與Trinity的過去。

在《黑豹》有出色表現的米高B.佐敦，獲不少電影公司垂青。（《黑豹》劇照）