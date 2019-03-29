【廿二世紀殺人網絡】奇洛李維斯當年執二攤擔正？主角幾乎變女人

在電影史上有劃時代地位的科幻經典《廿二世紀殺人網絡》（The Matrix）今年踏入20周年，製片人Lorenzo di Bonaventura透露，當年揀邊個做主角令佢好頭痛。

經典險毀！製作方當初甚至差啲將主角改成女人。按圖看當年《廿二世紀殺人網絡》孰意選角▼

除眾所周知的畢彼特（Brad Pitt）、韋史密夫（Will Smith Jr.）先後推戲，由於電影公司堅持要A級巨星，Lorenzo與另外一位監製Joel Silver冇晒辦法，幾乎有名的紅星都接到邀約，連約二十出頭的里安納度狄卡比奧也被考慮，甚至一度將劇本送到珊迪娜布洛（Sandra Bullock）手上，表示只要佢點頭，甚至可以將主角變成女人。

珊迪娜布洛因與奇哥在1994年合演《生死時速》（Speed）而打開知名度，所以二人的交情唔錯，佢對於奇哥於《廿二世紀殺人網絡》的演出亦讚不絕口（《生死時速》劇照）

珊迪娜布洛當年是最受觀眾喜愛的甜心女星之一，演開文藝喜劇，《廿二世紀殺人網絡》睇落同佢戲路相差頗遠，其實Lorenzo與Joel Silver曾經在史泰龍主演的《越空狂龍》（Demolition Man）同佢有合作，對佢印象好好，彼此也保持不錯交情。不過珊迪娜布洛就已經唔記得有呢件事，但強調Lorenzo一直對佢事業好支持，而最後電影主角亦到了最合適的人手上——奇洛李維斯。（Keanu Reeves）珊迪娜布洛因與奇哥合演《生死時速》（Speed）而打開知名度，所以二人的交情唔錯，佢對於奇哥於《廿二世紀殺人網絡》的演出亦讚不絕口。

按圖看更多《廿二世紀殺人網絡》精彩劇照▼

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奇哥以《廿二世紀殺人網絡》事業登上新的高峰，過了20年，仍然冇巨星架子。前排搭乘由三藩市去洛杉磯的航班，中途遇上飛機故障，要迫降貝克斯菲爾德機場，奇哥當時決定改坐巴士繼續前往目的地，亦令到同機同埋巴士上的旅客們非常驚喜，紛紛要求合照，奇哥亦來者不拒，贏得網友一致好評。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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