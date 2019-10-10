【JOKER小丑】導演埋三大彩蛋　向《蝙蝠俠—黑夜之神》小丑致敬

由華堅馮力士主演的《JOKER小丑》（Joker）叫好叫座，電影上映不足一個星期，全球票房累計超過2億5,800萬美元收入，成績非常理想。隨著觀賞電影的人數日益增加，粉絲開始尋求導演Todd Phillip所埋下的彩蛋。最新發現的三個彩蛋，竟然同希夫烈格（Heath Ledger）的小丑有關。 注意！下文含劇透！

《JOKER小丑》導演埋了三大彩蛋，向希夫烈格的小丑致敬。（《JOKER小丑》劇照）

在《JOKER小丑》中，首個獲發現是向希夫烈格的小丑致敬的彩蛋是在電影的結尾部份。Arthur Fleck在槍殺Murray Franklin後，小丑遭逮捕，而葛咸城隨即爆發騷亂。當時小丑被帶上警車運走，但在途中遭攔截。最後小丑雖然負傷，但成功逃走。他站在警車車頭冚上面時，向歡呼的人群手舞足蹈，並把血液塗在嘴唇及臉上，延伸成小丑的笑容。這條血紅色的痕跡，讓人聯想到希夫烈格（Heath Ledger）的小丑造型。

Arthur Fleck在《JOKER小丑》結尾的血紅色痕跡，變得更似希夫烈格的小丑造型。（《蝙蝠俠—黑夜之神》劇照）

回到較早前小丑被警車帶走，原來這幕暗藏第二個向希夫烈格的小丑致敬的彩蛋。Arthur Fleck被捕後，從警車窗往外望的一幕跟希夫烈格非常相似。雖然不是百分百相同，但都巧妙地跟希夫烈格的小丑有聯繫。

希夫烈格的小丑曾在警車內探頭觀望。（《蝙蝠俠—黑夜之神》劇照）

最後，再回到較早前，當Arthur Fleck在Murray Franklin的棟篤笑節目出登後，他對一位女嘉賓Dr. Sally送上親吻。不少人指出，這一幕是特別向希夫烈格致敬的彩蛋。皆因希夫烈格出席《蝙蝠俠—黑夜之神》（The Dark Knight）巡迴宣傳活動時。一名年長女子看到正在受訪的希夫烈格，非常興奮並不斷尖叫。最終成功吸引了希夫烈格，而他還向該名女子送上一個大大的親吻。這消息傳出後，不少粉絲指非常催淚及感人。

小丑被捕後，都有一幕從警車窗往外望的情節。（《JOKER小丑》劇照）

然而有影迷指出，其實Arthur Fleck咀女嘉賓一幕，是來自DC原著漫畫《The Dark Knight Returns》的情節。當時小丑獲邀上電視出席節目《David Endocrine Show》。他當時殺了節目的嘉賓及主持David Endocrine。之後狂吻另一位女嘉賓，並透過口中毒氣殺死了性專家Dr. Ruth。至於《JOKER小丑》這一幕究竟是向誰人致敬，影迷自行判斷。