【JOKER小丑】隱藏蝙蝠俠另一反派　仲同新版《自殺特攻》有關？

在《JOKER小丑》（Joker）上映前，導演Todd Phillips曾表示這部電影獨立於目前的DC擴展宇宙（DCEU）。然而，沒想到，這部以經典反派小丑為主角的電影，竟然暗藏蝙蝠俠另一位反派。最有趣的是，這位反派將會在新版《自殺特攻》（The Suicide Squad）中登場。消息傳出後，不少人希望導演會回心轉意，開拍《JOKER小丑》續集。 注意！下文含劇透！

葛咸城烏煙瘴氣，垃圾堆積、失業及犯罪困擾葛咸城。（《JOKER小丑》劇照）

《JOKER小丑》講述1981年的葛咸城，而這地方因為垃圾堆積、失業、犯罪及經濟蕭條而陷入困局。由於葛咸城陷入困境，使部分窮人失去基本權利，當中葛咸城因需要節省預算，而停止補助社福服務計劃，讓患有神經系統疾病的Arthur Fleck無法繼續獲得藥物。最終他長期受壓下，漸漸成魔，變成小丑。

Arthur Fleck因患有神經系統疾病，會突然大笑。（《JOKER小丑》劇照）

除了講Arthur Fleck如何成為小丑，葛咸城的垃圾堆積如山原來都有意思。戲中有一段新聞報導指，「葛咸城的老鼠正在進化中，並將會成為這城市的一種新威脅。」這些「超級老鼠」橫行，就是另一位反派的證據。當時相信沒有人留意這則新聞，電影都以笑話形式輕輕帶過，指出這城市「需要繁殖一些超級貓來對付牠們。」就是這段新聞報導，揭示了葛咸城另一反派捕鼠者（Ratcatcher）。

華堅馮力士主演的《JOKER小丑》雖然獲得好評，但導演Todd Phillips卻表示不會有續集作品，並指出這是獨立於目前DC擴展宇宙的其他電影。（《JOKER小丑》劇照）

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Otis Flannegan原本是葛咸城最成功捕鼠者，他天生具有與老鼠交流的能力，所以他可以訓練及控制老鼠。最終，他決定透過這個技能去犯罪，並以葛咸城下水道為家。在DC原著漫畫中，捕鼠者的能力非常強大，其智力都異常地高。由於他覺得他自己是葛咸城的受害人之一，所以他對判他入獄的法官及陪審團進行報復。

《JOKER小丑》竟暗藏蝙蝠俠另一反派捕鼠者。（《JOKER小丑》劇照）

在導演James Gunn執導的新版《自殺特攻》（The Suicide Squad）中，捕鼠者都會出現。然而捕鼠者卻由男性變成女性，由Daniela Melchior飾演。可惜，《JOKER小丑》不是DCEU的一部分。