【JOKER小丑】開畫破北美票房紀錄　全球大收近20億

DC漫畫電影《JOKER小丑》早前勇奪本屆威尼斯影展最高榮譽金獅獎，大批影迷「未出發、先興趣」，紛紛表示一定要入場欣賞這部年度大作。

至上周末，電影在世界各地正式開畫，其中在北美上映三日大收9350萬美元（約7億2930萬港元），除了創下片商華納兄弟（Warner Bros.）本年度最佳開畫票房紀錄，亦超越《毒魔》（Venom）保持的北美10月開畫票房紀錄。

華堅馮力士的神級演出，成為電影一大賣點。（電影劇照）

此外，《JOKER小丑》的成績亦比其他超級英雄電影亮眼，比7月上映的《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far from Home）及去年12月上映的《水行俠》（Aquaman）的開畫票房還要高。須知道除了華堅馮力士（Joaquin Phoenix），《JOKER小丑》沒有豪華卡士，特技視覺效果亦欠奉，成本只需5000萬至7000萬美元，換句話說單單在北美一個周末，這部電影已成功回本兼有賺。

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除了在北美大收，《JOKER小丑》的海外票房亦氣勢如虹，截止10月6日，海外地區錄得1億4050萬美元票房（約10億9600萬港元）。自上畫後，電影的爭議聲音越來越多，不少觀眾批評劇情鼓吹暴力，將危險人物美化成英雄。然而華納高層就表示，為這部作品的成功感到自豪，認為是一部發人深省的電影。