【JOKER小丑】失控大笑屬神經系統病　華堅馮力士堅持為笑聲試鏡

月初上映的《JOKER小丑》不單獲得極佳口碑，在世界各地大收旺場，截至昨日（12日），全球票房已突破4億美元（約31億2000萬港元）。 影帝級華堅馮力士（Joaquin Phoenix）演繹的小丑前傳故事撼動人心，戲中的他患有神經系統疾病，不時失控大笑，這種病並非虛構，而是患上「假性延髓效應」（Pseudobulbar Affect，下稱PBA）患者的病徵。

生活不如意的Arthur Fleck患有經常失控大笑的「假性延髓效應」。（電影劇照）

根據醫學文章指出，PBA是一種突然地、不由自主或不可控制的哭或笑，是為情緒調節障礙的不適當情緒表現，患病原因與神經性疾病有關，包括肌萎縮性側索硬化症（即漸凍人症）、阿茲海默氏症、中風、腦部腫瘤及柏金遜症等；但亦有可能由生理損傷或紊亂所引起。

失控的Arthur Fleck因笑聲而惹禍上身，卻亦成為令他入魔的契機。（電影劇照）

患者是會出現無法控制的大笑或大哭，這些表現跟患者的實際情感有差距，被其他人視為不適當的情緒表演，正如在《JOKER小丑》中，Arthur Fleck在巴士上逗小朋友笑，被對方家長責罵，明明應該表達無奈或憤怒，他卻失控地大笑起來，要遞上解釋病情的字條才能化解這尷尬的場面，這就是PBA患者日常生活所面對的最大問題。

華堅馮力士為了詮釋PBA患者的神髓，參考了大量相關影片。（電影劇照）

戲中Arthur Fleck靠政府署方藥物抑制病情，而現實中PBA患者亦只能靠藥物減低疾病發作的頻率和嚴重程度，電影後期講到男主角失去政府資助治療後，病情日益嚴重，生活大受影響，成為社會大眾眼中的邊緣人，最終走上不歸路。

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據悉，華堅馮力士為了詮釋PBA患者的神髓，參考了大量相關影片，他受訪表示：「我需要為笑聲試鏡，因為我不知道我能否做到。我叫導演來我家進行笑聲試鏡，他說沒必要這樣做，於我來說任何時候在他面前能夠做到，是很重要的。」