【黑魔后2】盤點九位真人版公主　灰姑娘Lily James靠22吋腰跑出

改編自《睡公主》（Sleeping Beauty）的迪士尼電影《黑魔后：沉睡魔咒》（Maleficent）2014年上映時大受歡迎，全球大收7.5億美元（約58億5000萬港元）票房。 相隔5年終於推出續集《黑魔后2》（Maleficent: Mistress of Evil），小編趁機回顧一下歷年各位真人版公主，邊位最得閣下歡心？

Alice

2010年上映的《愛麗絲夢遊仙境》由鬼才導演添布頓（Tim Burton）執導，找來澳洲女星Mia Wasikowska飾演Alice，不過由於有尊尼特普（Johnny Depp）及安妮夏菲維（Anne Hathaway）等巨星參演，女主角幾乎被搶盡風頭。雖然電影口碑不佳，但全球票房高達10億美元。

+ 3 + 2

Aurora

《黑魔后：沉睡魔咒》集中講述《睡美人》原著中大反派Maleficent的心路歷程，Elle Fanning飾演的Aurora公主退為配角，與黑魔后發展出一段另類母女情。戲中Aurora的打扮較為樸素，讓安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）的黑魔后形象更突出。

+ 4 + 3 + 2

Cinderella

《仙履奇緣》（Cinderella）可謂史上最經典的童話故事之一，灰姑娘的經歷幾乎是所有女士所夢寐以求的，而2015年上映的真人版電影中，找來英國女星Lily James飾演灰姑娘，除了出色的視覺效果及服裝設計，女主角的20吋纖腰亦相當吸睛。

+ 7 + 6 + 5

Belle

當年宣布由「妙麗」愛瑪屈臣（Emma Watson）飾演Belle時，已叫影迷興奮爆燈，到真人版《美女與野獸》上映時，愛瑪的美麗造型更叫全球觀眾驚艷，尤其是將動畫的經典黃色禮服神還原。電影於2017年上映時大收旺場，全球票房高達近百億港元。

+ 5 + 4 + 3

Jasmine

真人版《阿拉丁》上映前不獲睇到，全因韋史密夫（Will Smith）的Genie造型太趕客，但上映後口碑急升，尤其是Naomi Scott飾演的茉莉公主的表現相當驚艷，美貌、演技與歌喉皆出色。

+ 5 + 4 + 3

花木蘭

內地女星劉亦菲成為首為迪士尼華人公主，飾演歷史中代父從軍的花木蘭，早前釋出的預告及劇照中，其溫柔與勇敢兼備的形象大獲好評。電影仲有鞏俐、李連杰及甄子丹等巨星參演，相信明年3月上映時會掀起話題。

+ 3 + 2

Ariel

早前迪士尼宣布起用黑人女星Halle Bailey主演真人版《小魚仙》，引起很大回響，大量動畫版粉絲投訴迪士尼違背Ariel是白人的設定，更揚言要罷睇，但亦有不少人認為迪士尼敢於突破傳統，支持有色人種在荷里活發展。

+ 3 + 2

Giselle

2007年上映的《魔法奇緣》（Enchanted）是迪士尼難得自嘲的電影，帶出與其盼望童話般的愛情，倒不如找個真心人才夠貼地。戲中艾美阿當絲（Amy Adams）飾演的Giselle公主為原創角色，但都算是迪士尼公主吧？

+ 4 + 3 + 2

白雪公主

2012年上映的《白雪公主之魔幻復仇記》（Snow White and the Huntsman）雖然並非迪士尼出品，但姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）的勇悍版白雪公主，為觀眾帶來耳目一新的感覺。