【黑魔后】伊朗女為變安祖蓮娜整容50次？　動刀前原來好靚

去年一名來自伊朗的22歲女子Sahar Tabar，聲稱為了將自己變得似荷里活女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie），接受了50次整容手術，換來卻是乾屍般的外貌，恐怖之極更似安祖蓮娜飾演的「黑魔后」。

雖然Sahar Tabar未能變成她理想中的樣子，但憑著「出眾」外貌而成為新聞人物，最近有網民指她整容前是一名五官標緻的美女，仲有幾分似迪麗熱巴！

Sahar Tabar承認沒有接受50次整容手術，靠化妝及修圖變成這個樣子。（Instagram圖片）

點擊下圖睇睇Sahar Tabar整容前有幾靚

+ 16 + 15 + 14

Sahar Tabar去年公開自己整容失敗的樣子而紅遍網絡，網民稱呼她為「喪屍版安祖蓮娜祖莉」，不過亦有人指她只是靠特技化妝及修圖博出位，實質從來都冇整容。翻看Sahar Tabar動刀前的照片，是位五官標緻的美女，更令網民懷疑她沒可能花大錢將自己變成怪物，一切都是噱頭而已。後來Sahar Tabar本人亦承認，只接受過幾次抽脂、鼻子整容及豐唇手術，靠化妝及修圖才變成如此駭人的模樣。

有指Sahar Tabar在社交網站發布不當內容而被當局拘捕。（網上截圖）

此外，有消息指Sahar Tabar近日被司法機關拘捕，原因是有網民「篤灰」，舉報她在社交網站散播褻瀆、煽動暴力、非法獲取財產、侮辱國家的著裝規定，以及鼓勵年輕人腐敗等信息。除了她以外，還有另外幾位網紅被當局列入黑名單，其Instagram戶口亦已被停用。