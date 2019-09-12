【黑魔后2】安祖蓮娜祖莉上妝過程逐格睇　全靠呢個道具即變邪惡

迪士尼下一部讓大家期待的電影《黑魔后2》（Maleficent Mistress of Evil），繼續會由靈魂人物安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）擔正，另一重量級天后就有米雪菲花（Michelle Pfeiffer）扮演菲臘王子（Prince Phillip）的母親，相信二大性感女神，將會在戲中大鬥法，定必擦出不少火花。 日前，迪士尼在社交平台公開安祖蓮娜祖莉變身成為黑魔后的上妝過程，一上鋒利尖牙的一刻，的確幾恐怖。

《黑魔后2》繼續由安祖蓮娜祖莉主演，故事講述奧羅拉公主同菲臘王子正準備婚禮，養母黑魔后同皇后將會鬥個你死我活。（影片截圖）

2014年的《黑魔后》在全球大賺7.5億美元票房，迪士尼當然不會令影迷失望，早就決定要開拍續集。今集繼續由安祖蓮娜祖莉主演，還有天后米雪菲花飾演皇后，艾莉芬寧（Elle Fanning）飾演奧羅拉公主。故事講述奧羅拉公主接受了王子的求婚，二人準備舉行婚禮，但養母黑魔后卻仍然對人類存有戒心，為了想保護公主，所以反對婚事。

黑魔后甚至直闖養女未來奶奶的城堡跟她理論，這次媽媽與未來奶奶的鬥爭一觸即發，毫不簡單。

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黑魔后演得入型入格，形象極邪惡。近日，迪士尼在社交平台上公開安祖蓮娜祖莉變身成為黑魔后的整個上妝過程，尤其戴上鋒利尖牙後，立即變得相當嚇人。

點撃即睇黑魔后變妝過程：