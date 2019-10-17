【江湖無難事．影評】台版《低俗喜劇》？邱澤扮癲喪監製屍殺片場

《江湖無難事》讓我聯想到的電影並非《屍殺片場》，而是三谷幸喜的《黑幫有個荷里活》、彭浩翔的《低俗喜劇》，用一場騙局包裝一部電影，卻越拍越起勁，反而拍出了電影人的熱血感動。

《江湖無難事》被視為台版《低俗喜劇》。（《低俗喜劇》海報）

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或許這就是《江湖無難事》在迭出佳句之後，盡情揮灑瘋狂的可能性，兩名電影人討好喜歡電影的黑幫大老，讓其拍攝電影，結果電影才剛開拍就遇到電影女主角突然死亡的災厄，死馬當作活馬醫，竟也完成了所有的任務。

導演穩死（黃迪揚 飾演）、製片豪洨（邱澤 飾演）在種種困境的狀況下，眼見投資方干涉劇本以及選角走向，卻還是想要化腐朽為神奇，其實拍電影不也是這樣，從無到有的集體工作，就是為了呈現出一部凝聚向心力的電影。

邱澤於戲中扮演癲喪監製「豪洨」。（《江湖無難事》海報）

《江湖無難事》是講「電影」的電影，集結著每個熱愛電影的大男孩最愛的電影元素，都對水手服高中生有所淫念，都對黑道有所嚮往，超現實的活屍世界，再加上大量的爆破與槍戰。

爽不爽，當然爽，每分每秒都是男孩們最想看到的東西。

不過《江湖無難事》所能呈現的「混搭」，一如穩死所說的「拍電影拍到最後，到底是拍喜劇片、活屍片還是黑幫片呢？」這好像不是那麼重要了，常人有云，任何事情重要的是過程，不是結局勝負，即便最後一蹋糊塗，好像也還有回憶讓我們驕傲。

黃迪揚扮演導演「穩死」。（《江湖無難事》海報）

這真的是一部無比憐惜「失敗者」的電影了，電影裡面沒有一個人成功，穩死與豪洨的電影上映後票房悽慘，連自家阿嬤都看到睡著，香奈鵝／小青（姚以緹 飾演）也以錯位的方式莫名完成了女主角的夢想，更別說那群近乎胡鬧的黑幫大老們，篡位失敗，演出失敗，連灑骨灰都失敗了。

但是《江湖無難事》還是很可愛，可愛到讓我能夠完全誇讚這是台灣黑色喜劇版的《黑幫有個荷里活》，尤其是片尾的碼頭大戰，亂中有序，讓人不免鼓掌直呼過癮，所有的人都很慘，但卻慘到讓人想為他們加油，謝謝你們願意為夢想，一路走來這麼努力。

《江湖無難事》亦有《黑幫有個荷里活》的影子。（《黑幫有個荷里活》海報）

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黑幫江湖裡面有鬥爭、有奪權也有金錢糾紛，在裡面生活好像很困難，但這部電影告訴我們，拍電影比江湖還要難多了，這也是電影人聊以自嘲的無奈趣味吧。

然後全片我最喜歡的角色是姚以緹的香奈鵝／小青，每次出場都在發光，當然陳家逵的配音也功不可沒，完全讓這朵「紅花」在這群愚笨且可愛的黑幫成員及電影人裡面發光發熱。

姚以緹飾演香奈鵝／小青跟《低俗喜劇》中的陳靜一樣性感。（《江湖無難事》海報）

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