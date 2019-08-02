【大餓】200斤激肥台妹為減肥痛失味覺　看透人生蛻變成真女神

《大餓》是導演謝沛如的首部長片，講的是一個200斤的女生想要得到幸福、想被接納的饑渴。她因為旁人的看法，決定去減肥，為了解決心理上的餓，她身體上必須挨餓。

這部新片在今年7月的台北電影節展露頭角，獲得國際新導演競賽觀眾票選獎，女主角也是一個胖女孩，她獲得最佳新演員獎後說：「希望我這樣演員的存在，能讓創作者有更多想像，更多元的思考。」

台灣紀錄片《大餓》導演謝沛如。（一条）

《大餓》還掀起了對於“胖子歧視”的討論，我們生活在一個對胖子並不友好的時代。導演謝沛如青春期時曾經胖過，成為一個胖子的陰影一直伴隨她後來的人生：「拍這部電影也是一個自我療癒的過程，女主角有一句台詞：去你媽的更完美的自己，像是在回應從前那個沒有自信的我。」

自述：謝沛如 編輯：倪蒹葭（一条）

女主角阿娟（蔡嘉茵飾）。（《大餓》劇照）

《大餓》：200斤女孩的人生 一個200斤女生想被接納

《大餓》的女主角叫阿娟，30歲，喜歡煮菜，對周圍的人都充滿善意和愛，體重200斤。她在安親班（台灣的兒童課後託管中心）負責煮飯，跟小朋友都相處得非常愉快，也很關心媽媽，是個好女兒。她有蠻多不錯的特質，但是別人眼裏看到的就是她的身材而已。

電影的開頭，她度過了一個悲慘的生日。第二天，媽媽遲來的生日禮物是幫她報名減肥課程，在餐桌上催促她：你現在不減，以後更難減。

阿娟的生日。（《大餓》電影片段）

在這種刺激下，她終於決定去減肥。因為她想要得到幸福、想被周圍的人接納，這是一種心理上的饑渴。阿娟為了解決心理上的這種餓，不得不讓自己的身體挨餓，想辦法節食，所以就有了片名《大餓》。

有一個普遍的誤解是覺得批評肥胖者並不算甚麼壞事，或許還能刺激他們積極減肥，但事實正好相反，對一個人的體重指指點點反而往往會加劇他的不健康行為。

阿娟和媽媽（柯淑勤飾）。（《大餓》劇照）

阿娟各種方法都試了，減肥到後來有點走火入魔，最後她選擇做胃繞道手術，是一個把胃縮小的減重手術。我覺得食物是愛，胃就是裝這些愛的容器，她想要被愛，反而要把這個容器給縮小，是一個蠻諷刺、蠻悲傷的事情。

因為手術的關係，更多是心理上的原因，電影中阿娟味覺出了問題。她是廚師，熱愛美食，味覺對她來說是很重要的東西。雖然電影的主角是一個胖女生，但我其實更想講的是，其他人怎麼去對待一個胖女生。很簡單的一句玩笑話，背後有多少的重量在裏面。

導演謝沛如舊照。（一条）

胖子本身就是一種性別

劇本初稿在2014年寫好，很想講這個故事是因為我青春期的時候胖胖的。我小時候，媽媽喜歡把我打扮得漂亮，像小公主一樣。到了初中開始發胖，那個落差很大，當時家人就叫我“阿肥”。因為想要融入大家，我就會故意好笑一點，做一些比較傻的事情，讓大家覺得好親近，因為當你不是標準身材，大家對你的個性的要求是更嚴苛的。胖子好像是沒有性別的，胖子本身就是一種性別。

初中、高中我一直不太敢做一些很女生的事情，怕人家覺得有種東施效顰的感覺。後來雖然瘦了下來，但是到現在，我對於自己作為女生這件事還是不太確定。身材的不安感一直都在，每天還是會去量體重，胖了一點，瘦了一點，都會讓我非常在意。

阿娟和男主角吳浩仁（張耀仁飾）。（《大餓》劇照）

片子裏面，男主角是一個郵遞員，阿娟被他吸引，兩人有一些曖昧的友誼。他看上去個性很陽光，後來阿娟才知道，他曾經也是一個胖子。現在雖然瘦下來了，但是內心深處還是很不安，很自卑，擔心自己會重新變胖，所以背地裏持續地在做催吐。

他顯得很積極向上，但是他說出來的一些話，聽起來很正面，仔細想想卻很扭曲，比如「改變世界太難了，改變自己比較快」。他改變了自己，也鼓勵阿娟「一起走向帥哥美女的世界」。身邊的人包括社會的價值，一直希望阿娟變好，變好就是變瘦，可是變瘦不一定把她變好。

蔡嘉茵憑《大餓》獲得第21屆台北電影節最佳新演員。（台北電影節頒獎禮截圖）

胖女孩也是好女孩

飾演阿娟的演員蔡嘉茵，是專業的劇場演員，這是她第一次演電影長片。嘉茵高中、大學都是籃球保送生，運動員退役之後比較容易發胖，她形容自己沒有打球之後，3個月內咻地一下胖了20、30 公斤。

我第一次見到嘉茵是在2015年，在一個電影短片看到她的表演，我就被她的氣質吸引，因為她有一個很女俠的氣質，給人很輕鬆的感覺。原本我寫的角色是更自卑的一個人，因為跟嘉茵聊劇本一年多，角色就漸漸地跟她很迷人的特性結合起來，比如俠氣、小屁孩的個性。

我還把她會籃球的元素也加到戲裏面。一般對胖子直接聯想都是不健康，但是胖子體育也可以很好。

阿娟和減重教練（謝祖武飾）。（《大餓》劇照）

成為胖子以後，嘉茵也曾經經歷過許多人生的崩潰時刻。其實都是很小的細節，但是一直發生在生活中。比如看電影、坐公車被嫌擠到位置；試穿衣服被側目；和朋友一起吃飯，上菜的時候，她不明白為甚麼大碗那份一定擺在她面前；變胖之後，和身邊人的關係也開始改變，他們不喊名字，直接就喊“胖子”。

每天都在被這些事情影響到，情緒越來越不好，讓你變得對大家不好。等到第十天的時候，某個人可能只是說“你要不要吃飯”，這麼簡單的事都會讓人爆炸。

蔡嘉茵和導演謝沛如。（《大餓》花絮）

我常會聽到別人評論：「我不是討厭胖子，我討厭個性不好的胖子」，但胖子會個性不好，常常就是因為大家對他們很壞，這是一個雞生蛋還是蛋生雞的問題。我覺得類似這些評論很像小美工刀，一道一道小小地劃，單獨看起來都沒有甚麼，但是加起來之後，會變成一個很大的傷口。

嘉茵從變成一個胖子到現在，快十年了。也是直到最近兩三年，她才終於慢慢走到一個狀態，覺得自己只要健康就好，沒有人可以指指點點的，才覺得能自由地做一些事情。

蔡嘉茵是到最近兩三年，才終於覺得自己只要健康就好。（《大餓》劇照）

小成本新導演

拍攝過程是一個月，我是新導演，我們團隊也很年輕，整個過程大家都是很緊張，然後又很興奮，戰戰兢兢地把這件事做好。有一場重頭戲，是女主角在幻想中和減重機構海報上的女郎打架。這個女郎的形象一直出現在阿娟的幻想中，她把她當做自己要努力達到的標準。

阿娟做完胃繞道手術，在奇幻的狀況下，她和海報上的女孩子激烈地打了起來，反抗所謂的“更完美的自己”。

幕後花絮，搭建胃部場景。（《大餓》花絮）

這場打架戲的地點，原本設定很寫實，是在客廳，但因為是奇幻部分，和美術討論之後，他提出不如就在阿娟的胃裏。因為是小成本的片子，我們做事的方式會比較精簡。搭建出了一個四面環繞的空間就當做“胃”。因為不適當的節食，這不是一個健康的胃，紅色部分有潰瘍的感覺，綠色部分像是膽汁，胃的蠕動其實就是美術組的小朋友全部在後面推瑜珈球，一面牆大概有三四個人在猛推，那天大家運動量都很大。

阿娟的胖裝，我們也是用了比較經濟的方式，因為電影要呈現她胖瘦的變化，在開拍前一個月，嘉茵讓自己瘦了8公斤，然後穿肉胎裝，裏面塞棉花，通過棉花多少，表現減肥的不同時期。拍攝的時候是大夏天，她穿着肉胎裝非常辛苦。

為了呈現不同的減肥狀態，蔡嘉茵穿上肉胎裝再塞棉花。（《大餓》花絮）

有一場印象很深的戲是，男主角蹲在牆角催吐，催吐是一件很痛苦的事，男主角拍完臉整個腫起來了。然後一個瘦瘦高高的劇組實習生，他偷偷跑來跟我講，以前他也是個胖子，因為被家人取笑，真的是在催吐。現在他已經瘦得像竹竿一樣，他說看到角色蠻感動，覺得自己的故事終於被講出來了。

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