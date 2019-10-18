【JOKER】謝拉力圖原裝小丑Look曝光　再次掀起影迷罵戰

近日上映的DC漫畫電影《JOKER小丑》話題性十足，男主角華堅馮力士（Joaquin Phoenix）的演技獲一致好評，將這位史上最經典的奸角演得出神入化，明年有望衝擊奧斯卡影帝。 相比之下，在2016年上映的《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad）中飾演同一角色的謝拉力圖（Jared Leto）被批評得慘無完膚，昨日導演David Ayer上載謝拉力圖從未曝光的定妝照，又再激起民忿。

謝拉力圖的小丑被批評得慘無完膚。（電影截圖）

David Ayer執導的《自殺特攻：超能暴隊》幾乎獲得一致劣評，唯一優點就是打造出小丑女（Harley Quinn）的鮮明形象。電影上映前很多影迷都期待曾獲得奧斯卡最佳男配角的謝拉力圖所演繹的小丑，結果卻最令人失望，不單戲份少，角色塑造不完整，白白浪費了這個經典人物，連帶謝拉力圖亦被唱衰，最近《JOKER小丑》上映，遭恥笑被華堅馮力士版的小丑拋離9條街，可謂躺著也中槍。

David Ayer忽然上載小丑未曝光的定妝照。（Instagram圖片）

這個版本的小丑與小丑女能否再續前緣？（電影劇照）

昨日David Ayer忽然在IG上載從未曝光的謝拉力圖的小丑定妝照，跟最終版本分別不大，只是妝容較淡及少了一些紋身。有網民認為這個版本較順眼，但亦有人繼續大罵垃圾。有謝拉力圖的影迷要求David Ayer公開更多《自殺特攻：超能暴隊》的小丑刪剪片段，讓觀眾看到謝拉力圖的演出並非如此不濟。