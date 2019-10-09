【JOKER】香港原來都有小丑　呢位戲精27年前演過山寨版JOKER

近期上映的DC漫畫改編電影《JOKER小丑》掀起熱潮，影迷感嘆繼積尼高遜（Jack Nicholson）及希夫烈格（Heath Ledger）後，華堅馮力士（Joaquin Phoenix）又演出一個經典版本的小丑。 原來小丑確是世界各地都有，27年前香港都曾出現過山寨版小丑，由一位入行近60年的好戲之人飾演，論資歷拍得住影帝級的積尼高遜！

吳啟華呢個Look不得了。（影片截圖）

1992年曾有一部名為《黑豹傳說》的電視電影面世，未睇過的你當然不知道它存在，就算睇過都未必有印象。演員陣容包括吳啟華、秦沛、梁思敏、郭錦恩及現已改名為劉家銘的張國樑。

故事改編自古龍唯一一部現代小說《絕不低頭》，以2040年的未來世界為背景，吳啟華飾演賞金獵人「黑豹」，與好兄弟「羅烈」出生入死，黑豹受上司吩咐去殺死羅烈，兄弟倆剛巧愛上同一個女人，展開一場情義兩難存的戰鬥。

秦沛扮小丑，又幾好睇喎！（影片截圖）

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逐格睇秦沛版小丑的精彩演出

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整部戲最大亮點並非劇情或幾位主角，而是秦沛飾演的賞金獵人老大「高登」，竟然是以1989年《蝙蝠俠》（Batman）中積尼高遜的小丑造型出現，而且不止裝扮抄到足，連神態及笑聲都學埋。雖然劇情與造型都怪雞，但秦沛並沒有hea演，大奸大惡的扭曲表情相當到位，呢位山寨小丑絕不失禮。

郭錦恩個Look成個美少女戰士咁。（影片截圖）

重溫積尼高遜版小丑

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《黑豹傳說》風格傾向漫畫，吳啟華與郭錦恩的造型可以用「騎呢」來形容，整體製作相當粗製濫造，有爛片味之餘亦帶少少Cult片味。90年代的影視圈還容得下如此另類作品，反觀27年後的今日，《JOKER小丑》卻在面對大大小小的道德批評。