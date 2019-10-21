【黑魔后2．影評】女人為嫁可以搏到幾盡？睡公主戀愛大過天

所有的童話故事都是先寫好結局：「從此王子與公主過著幸福快樂的生活」，但是這中間如何填空補齊？《黑魔后》（Maleficent）當年讓顛覆了「真愛之吻」的設定，改變童話故事的既有語法，所謂的「真愛」為何僅能限定於男女之愛？親情與友情，難道會比愛情弱嗎？《黑魔后2》（Maleficent: Mistress of Evil）相比之下其實未玩出全新花樣，索性另闢新徑，開創這個童話世界觀的格局，出現更多精靈妖怪，出現黑仙族，我們看見了廣度，卻未見深度。

《睡美人》改編電影迎來第60年，昔日的菲利普王子（Prince Phillip）可是持刀舞盾，對抗強大邪惡的瑪列菲森（Maleficent），無論她是否化身黑龍，也能憑藉著勇氣斬之，然則時代已過，女性的覺醒以及失落，不需要靠金髮碧眼的男子，自己就有自己的路徑。

《睡美人》中菲利普王子持刀舞盾對抗瑪列菲森。（動畫版《睡美人》劇照）

然後我們就有了《黑魔后》，沒過幾年之後，又迎來《黑魔后2》，昔日的小女孩愛洛公主（艾麗芬寧飾演）終於長大，與菲利浦王子的5年感情談得深厚，也計畫迎接下一段關係，打算共結連理，擁有一個自己的家庭，然而兩個價值觀相差極大的家族如何結合，突然就變成了童話電影從未提及的命題，從瑪列菲森（安祖蓮娜祖莉飾演）的失落以及挫敗中，整個故事又話說從頭，再度講述人類與魔域世界如何取得平衡，但兩集下來，和平似乎只能是奢望。

真的徒勞無功嗎？

「黑魔后」瑪列菲森是安祖蓮娜祖莉經典角色之一。（《黑魔后》劇照）

+ 3 + 2

《黑魔后2》用了很取巧的方式，插入大量的角色，找來奧斯卡金獎提名的大明星一如米雪菲花（Michelle Pfeiffer）、切華度艾席霍（Chiwetel Ejiofor），另外還有最近反派演上癮的艾德斯克林（Edward Skrein），外加一句台詞都沒有的日本客串歌手雅MIYAVI，全片幾乎沒給你太多時間思考，光是認識他們，進入他們眼花撩亂的世界觀，一場又一場的魔法大戰，然後故事就結束了，片尾那有如《魔戒》系列的攻城戰，場面浩大，讓人完全沈浸於這般的視覺享受，竟也無暇顧及其他。

日本歌手雅MIYAVI亦有份客串《黑魔后2》。（IG@miyavi_ishihara）

只是在這場大戰結束之後，雙方死傷慘重，不過愛洛公主（Aurora）依舊喊話，表態婚禮還是要進行，這也許是族群的融合，讓兩個世界終於取得平衡，但卻容易讓人忍不住想起未來的狀況，是否仍能長治久安？人類的野心陰謀份子仍會持續出沒，到時候真愛是否仍能戰勝一切？首集仍有「真愛之吻」的暢快翻轉，這一集最讓人著迷的部分，應當於是結尾的「鳳凰浴火重生」，直接致敬1969年《睡美人》讓瑪列菲森化身巨龍的橋段，只是意義變成完全不同，也很令人驚奇，只是比不上前集的驚喜就是了。

《黑魔后2》結局的改編有驚喜。（《黑魔后2》劇照）

+ 2

我們是如何熟悉童話的呢？前集在激發女性意識之際，這集看似讓正邪兩方女性開戰，男性顯得工具化，但是愛洛公主對於「婚禮」的執著，即便有著族群融合的包裝，仍被詮釋得過度美好，未來若要拍攝第三集，倒是更希望《黑魔后3》可以在女性意識上更有深刻著墨，相信這也是女主角安祖蓮娜祖莉所期望的。

【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】