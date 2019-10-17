【黑魔后2】《睡公主》原著超暗黑　被姦成孕昏睡中承受生仔巨痛

由安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、米雪菲花（Michelle Pfeiffer）和艾麗芬寧（Elle Fanning）主演的《黑魔后2》（Maleficent: Mistress of Evil）今日香港上映，早在第一集上映後安祖蓮娜祖莉就有暗示過可能會有續集，不過就沒有想到一等等足5年先有續集睇。

《黑魔后2》（Maleficent: Mistress of Evil）由安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）主演。（劇照）

故事原型都夠驚嚇

《黑魔后2》改編自童話故事《睡公主》，不過主角卻不是用「睡公主」Aurora，反而以反派Maleficent為主線，她更在Aurora的成人禮派對中，施下詛咒令她沉睡，直至遇到真心愛她的人獻上深情一吻才能甦醒。

故事說到這裡仍是十分美滿的童話故事，通常都會伴隨一句「從此王子和公主過著幸福快樂的日子」就此完結，不過童話故事只是為了傳遞出「小女孩是位公主，且最終一定會得到幸福」的使命，但事實未必如此，而且原著故事更是黑暗。

（劇照）

睡公主變媽媽照顧孖仔

原著故事可以追溯到17世紀一本意大利小說，經法國作家Charles Perrault續寫。故事講述「睡公主」因為手指接觸到亞麻後倒地昏睡，不過她等來的並不是王子，而是鄰國的國王，變態的國王看到她後，垂涎她其美色，不顧她正處於昏迷的狀態，強姦她後便返回自己國家。

結果呢次強姦更留下「龍種」，懷胎10月的「睡公主」最終誕下雙胞胎，意想不到是生仔的巨痛都沒有弄醒公主，反而兩個BB的出世才是令她甦醒的關鍵。事關BB憑着本能想飲母乳，誤啜中她的手指，錯有錯着就將「睡公主」體內的毒素啜了出來，終於甦醒的「睡公主」才發現自己早已為人母，可惜是個可悲的單親家庭。

「睡公主」和鄰國國王「從此過著幸福快樂的日子生活下去」，但這只是童話故事刪去部分情節的結局。（劇照）

原著更講到「睡公主」得知犯人是鄰國國王後，即時起程為BB尋找生父，不過當她趕到時，國王早已大婚，皇后得知「睡公主」的存在後非常嬲，下令僕人要將她及一對孖仔殺死，更揚言要煮掉她們給國王品嚐。

不過國王都唔係對「睡公主」無情，得知後竟下令將皇后處以火刑，將她活活燒死，而「睡公主」更原諒了國王之前對自己所做的事，以及原諒了他殺死自己的妻子，順理成章跟他結婚，「從此過著幸福快樂的日子生活下去」。