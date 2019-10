【黑魔后2】兒童不宜版另類《睡公主》　女大學生沉睡變男人玩物

近日上映的迪士尼電影《黑魔后2》(Maleficent: Mistress of Evil)改編自家傳戶曉的童話《Sleeping Beauty》,相信大家都對睡公主的故事不會感到陌生。 除了1959年的動畫版及《黑魔后》外,年前亦有一部名為《Sleeping Beauty》的電影,但竟涉及賣淫及虐待等十八禁內容,尤如一部暗黑童話。

女主角為了賺錢而從事奇奇怪怪的兼職。(電影截圖)

2011年上映的澳洲電影《Sleeping Beauty》(港譯:色謎睡美人)講述Emily Browning飾演的女大學生Lucy出身貧窮家庭,為了支付學費及租金,還有照顧患重病的心儀對象,不單身兼數職,甚至偶爾援交出賣肉體來賺取更多收入。有日Lucy偶然在報紙看到一份「裸體陪睡」的招聘廣告,工作內容就是喝下混了藥的茶後全裸睡覺,過程中毫無痛苦,由於報酬豐厚,她決心冒險一試。

這位睡美人沒有王子吻醒。(電影劇照)

原來Lucy全裸昏睡期間,變成老年男人隨意擺佈的玩物,不同客人對她做出各樣怪異行為,有人跟她說故事、有人令她窒息、有人用煙頭灼傷她的耳朵、有人將她絆倒等等,但她卻毫不知情。每次甦醒「下班」後,Lucy看著身上莫名其妙的傷痕,令她決心要查出這位工作的底蘊,最終幾近死過翻生,才發現原來一直被不人道地糟塌而情緒崩潰。

Emily Browning接拍不少獨立電影,走性格演員路線。(電影劇照)

《Sleeping Beauty》的故事除了探討年輕女生的寂寞世界及困窘生活外,亦涉及道德、兩性關係及女性自主等問題。結局部份曾引起不少討論,Lucy為了查出這份工作的秘密而設下針孔攝錄機,當日第一名客人再度找她陪睡,然而這一次是死亡交易,客人跟Lucy喝下混有毒藥的茶,男方交易後再沒有醒來,但Lucy卻大難不死,看見旁邊躺著一具冰冷的屍體而崩潰尖叫痛哭。而針孔攝錄機拍攝到的,就只有Lucy跟已昏迷的客人單純睡在一起的畫面,她永遠不知道之前發生過的恐怖經歷。

女主角為賺錢不止身兼數職,更偶爾援交。(電影劇照)

電影獲選入康城影展的競賽單元,但口碑好壞參半,其中最為觀眾所關注的是女主角Emily Browning破格全裸演出,童星出身,演過《尼蒙利斯連環不幸事件》(Lemony Snickers A Series of Unfortunate Events)、《戀戀小情歌》(God Help the Girl)、《天姬戰》(Sucker Punch)及《龐貝末日:天火焚城》(Pompeii)等電影。