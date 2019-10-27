台版《瘦身男女》？《大餓》為肥妹平反　內地網民激讚：寓意好深

今年台灣電影除了改編自赤燭遊戲的懸疑歷史驚悚片《返校 Detention》引發觀影熱潮，至今票房已經累積突破新台幣2.42億元之外，你知道還有另外一部台灣電影最近在中國網友之間悄悄地大爆紅嗎？那就是由台灣女性導演謝沛如掌鏡的新作《大餓》！這部電影罕見以「大尺碼女孩」演員蔡嘉茵擔任女主角，描寫一位胖妞戀上陽光快遞男孩的故事。

戲中女主角阿娟不僅胃口大，還「吃很開」，搭上帥氣的陽光快遞男孩。（《大餓》海報）

+ 4 + 3 + 2

《大餓》劇情描述30歲、105公斤的女主角阿娟總因龐大的體型招來異樣眼光及種種的不便。她在母親經營的安親班擔任煮飯阿姨，惟有烹飪能為她帶來片刻的成就與滿足。在一次因緣際會之下，阿娟邂逅了快遞員吳浩仁，在心儀男人的鼓勵下，阿娟更加努力地想要減肥來改變自己。雖然一切看似步上正軌，阿娟卻因過激的節食漸漸失去對食物和生活的熱情，生心理的雙重壓力開始將她推向崩潰邊緣。究竟，碩大體型之下一顆飢渴寂寞的心，是否有愛與被愛的權利？

心廣體胖亦有愛與被愛的權利。（《大餓》海報）

不過很多人可能沒想到《大餓》這個以：「胖子就該死嗎？」、「胖子的人生就是失敗品嗎？」為主題的台灣電影，現在因為預告而在中國網友之間引發熱烈討論，不少網友針對這個議題相當感同身受，尤其是曾經因豐腴身材遭受過辱罵和歧視的人們。

同時也有許多中國網友讚賞《大餓》電影探討的身材議題，更顯現出台灣電影業界橫跨的題材越來越豐富，畢竟很少見到亞洲電影會「為胖子發聲」，讓眾多網友表示：「好想看，希望中國也能夠上映！」、「但願最終的結局不是女主角瘦身成功，而是她能夠找到真正接受自己、愛自己的方法。」

《大餓》惹內地人共鳴！即睇微博留言▼

同時《大餓》女主角蔡嘉茵也入圍了今年第56屆金馬獎的「最佳新演員」，最終就讓我們一起來欣賞《大餓》正式預告，一起來支持探討了身材審美和自我性別認同等豐富議題的台灣新電影吧！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】