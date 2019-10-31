黑魔后2影評：人類妖精大戰打到流血　忽然童話式結局令人R晒頭

在2014年《黑魔后：沉睡魔咒》（Maleficent）在安祖蓮娜祖莉以個人魅力，完美駕馭角色，給了我們一個全新版本的「瑪林菲森」之後，睽違5年，再度推出續集《黑魔后2》（Maleficent: Mistress of Evil），強調要補足在第一集中的漏洞和沒講完的故事。 而正如現實世界中過了五年，故事中的時間也同樣往後推了五年，愛洛公主（Princess Aurora）已然長大，來到叛逆和戀愛的年紀，但更重要的是，在瑪林菲森的擁護之下，她以人類之姿成了魔域獨一無二的皇后。 文：翔空／滔客

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而在黑魔后以偉大的「真愛」破除了詛咒之後，公主與第一集騎着白馬路過的菲臘王子感情持續升溫，終於迎來了「婚嫁」。婚姻，結合了兩個家庭，讓單純屬於兩個人的感情問題，升級來到兩個家庭，而作為一國之后和身為王位繼承人的王子，顯然是更豪華的以「兩個國家」的結合，讓這場出於「愛情」的婚姻，增加了許多變數，及提升了內在的複雜程度──普通人類國家之間的的姻親尚且存在巨大的利益糾葛，更何況發生於從來無法彼此信任的妖精與人類之間呢？

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也因此，陰謀就在這一片繁華之下盛大的進行，種族差異帶來的不信任立刻暴露了出來，其中更以公主對養育她多年、人人都知道對方將她視如己出的瑪林菲森首當其衝。當陰謀發生，不理瑪林菲森的澄清，公主竟然立刻站到了教母的對立面，這個選擇究竟是單純的被愛情沖昏頭，還是源自心底那點隱晦的不信任感？又或者，兩者皆有呢？

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隨着劇情推進，瑪林菲森甚至找到了自己的同族，但人類與妖精之間的對立卻愈演愈烈。回過神時，戰火已經在「有心人士」的推動下燎原，雙方都失去了許多，逝去的生命無法再回來，但故事卻突然以童話收束！

在雙方對立如此明確、仇恨已經用流血衝突深深種下，卻迎來了王子與公主的婚禮，讓兩個物種宛如集體失憶般的放下武器，從此過着幸福快樂的日子，並未真正的解決《黑魔后2》前半段想要呈現的「超越種族」的議題，即使是安祖蓮娜祖莉非凡的個人魅力，仍無力挽救這部分劇情的突兀，作為續集，令人頗為惋惜。

安祖蓮娜祖莉和米雪菲花在今集《黑魔后2》中，將會不斷交手。（官方圖片）

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