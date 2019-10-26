《銃夢》變蝕本天使續集壽終正寢？　破8萬網民連署有望起死回生

今年初上映的美國Cyberpunk科幻動作片《銃夢：戰鬥天使》（Alita: Battle Angel），是改編自日本經典漫畫作品《銃夢：戰鬥天使》，由於被奉為是「神導」的占士金馬倫（James Cameron）本身就是《銃夢：戰鬥天使》的超級粉絲，原本想要自己執導的占士金馬倫卻因為在趕拍《阿凡達》（Avatar）系列續集而退居於編劇和監製，忍痛把這部電影交給了羅拔洛迪格斯（Robert Rodriguez）執導，並找來了《移動迷宮》（Maze Runner）羅莎薩拉查（Rosa Salazar）擔任女主角。

《銃夢：戰鬥天使》叫好不叫座，被網民戲謔為「蝕本天使」。（《銃夢：戰鬥天使》劇照）

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不過以1.7億美元的高預算拍攝的《銃夢：戰鬥天使》，最終卻僅於全球收穫4.04億美元票房，不僅讓《銃夢：戰鬥天使》悲慘面臨虧損，同時這樣的成績也難以說服影業繼續拍攝續集電影。

《銃夢：戰鬥天使》34 歲的女主角羅莎薩拉查，身為亮眼美女的她本身就擁有一雙大眼睛。（Getty Images）

由於擔憂《銃夢：戰鬥天使》就此成為絕響，現在就有影迷號召連署請願影業讓《銃夢：戰鬥天使》繼續拍攝續集，並且希望是由原班人馬回歸製作，目前參加連署的人數已經超過了8.4萬，現在更有粉絲在Twitter上以「#AlitaArmy」Tag不斷宣傳造勢，希望有更多人來參與支持《銃夢：戰鬥天使》的續集。

影迷號召連署請願影業讓《銃夢：戰鬥天使》繼續拍攝續集（網站截圖）

《銃夢：戰鬥天使》配角也打出了豪華的陣容，除了基斯托夫華薩（Christoph Waltz）飾演博士之外，還有另外一位奧斯卡最佳男配角得主馬馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）帥氣出演維克塔（Vector）（他也是Marvel即將重啟的超級英雄新片《刀鋒戰士》男主角），令許多影迷惋惜《銃夢：戰鬥天使》最終票房成績不佳而影響續集產出，你是否也期待這部科幻大片可以再繼續發展後面的故事線呢？

艾莉達由羅莎薩拉查扮演。（《銃夢：戰鬥天使》花絮）

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