「戇豆先生」路雲雅堅遜基因強大　大仔超似樣囡囡係性感才女

英國喜劇演員路雲雅堅遜（Rowan Atkinson），當年憑「戇豆先生」一角紅遍全球。現年64歲的他育有3個孩子，近日他兒女的相片被曝光，網民驚呼路雲雅堅遜26歲的大仔Benjamin Atkinson，與爸爸長得像個餅印，五官神態似到十足，未知能否接力做「戇豆先生」二世？

英國喜劇演員路雲雅堅遜（Rowan Atkinson），憑「戇豆先生」一角紅遍全球。（視覺中國）

路雲雅堅遜演出「戇豆先生」的滑稽和搞笑的形象，深入民心。早年他曾經帶著女兒Lily Atkinson一起出席活動，當時影迷都大讚想不到路雲的女兒已長得亭亭玉立，甚至開玩笑說幸好女兒長得不像爸爸，大讚Lily有樣有身材。現年24歲的Lily更很有才華，是位歌手及作曲家，私下不時分享性感照，大方騷身材。

大仔Benjamin同爸爸係餅印

而「戇豆先生」26歲的大仔Benjamin的近照也被曝光，外貌跟爸爸長得很神似，有網民更指路雲雅堅遜「基因太強大了吧」，五官與爸爸都似餅印一樣。

不過，Benjamin沒有走上演藝的道路而選擇成為軍人，曾擔任英國軍隊中尉，早前到尼泊爾居住了3個月，並加入聞名的廓爾喀軍團。

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網民：孩子真係唔可以偷生！

為了學習當地文化，Benjamin曾學過阿拉伯語和西班牙語，語言天分高，甚至學習當地的傳統舞蹈，私底下更很受女生歡迎。網民就指Benjamin的外表、五官甚至神態都很似爸爸，笑指孩子真的不能偷生，簡直就是年輕版的「戇豆先生」。