【愛登士家庭】昔日怪妹妹長大做埋媽媽　冷豔外表不減依然有性格

「愛登士家庭」是一個集體回憶，最近新戲《愛登士家庭》將這個故事改編拍成動畫搬上大銀幕。當年「愛登士家庭」是30年代的漫畫，60年代的電視劇，又曾在90年代改編拍成兩部真人版電影。 相隔20幾年，不知道大家還記不記得戲中那位眼大大，總是綁著兩條辮子的小妹妹Wednesday 嗎？當年角色由Christina Ricci飾演，眨下眼她已經是快要40歲，現實中已是一子之母的她卻保養得很好，仍然好有性格。

新戲《愛登士家庭》中的Wednesday，依然keep住兩條辮的造型。（《愛登士家庭》劇照）

《愛登士家庭》這套騎呢的黑色合家歡喜劇，今年獲改編拍成動畫，觀眾亦很期待，似乎影迷對它的愛並沒有過時。第一部《愛登士家庭》的電影版在1991年上映，戲中的角色以及造型，都以黑暗為主調，在當年來說都算幾破格。

故事講述愛登士一家四口同婆婆、管家科學怪人以及一隻寵物手住在同一昌４大屋。一家之主的爸爸Gomez（Raul Julia飾演）不用工作就已經好有錢，平時同老婆Morticia（Anjelica Huston飾）好恩愛，生了女兒Wednesday (Christina Ricci飾）同兒子Pugsley (Jimmy Workman飾演）。

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孖辮妹Wednesday已經大個女

當年飾演經常綁著兩條辮子、眼大大的女兒Wednesday造型深入民心，當年是由美國女演員Christina Ricci出演。Christina童星出身，8歲時在學校表演時被星探看中，1990年拍攝《風情媽咪俏女兒》出道。

之後，Christina在10歲和13歲那時就憑着在《愛登士家庭》和《愛登士家庭續集》而在全球爆紅。

Christina Ricci當年因為在《愛登士家庭》演出《愛登士家庭》而為人熟悉。(劇照)

Christina因為在《愛登士家庭》系列電影中的演出而人氣爆升，甚至成為了九十年代最受歡迎之一的青少年偶像，Christina期後又有主演《鬼馬小精靈》（Casper）、《那些日子以來》（Now and then）等多部作品，17歲演出《冰風暴》成功轉型。

99年，Christina曾在添布頓執導的《斷頭谷》與尊尼特普合作；03年與查理絲·花朗拍攝《美麗女狼》，在戲中飾演一名同志女友，表現也備受讚賞。

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冷酷的表情和神態

不經不覺，Christina已經由昔日的童星升呢成為人母，已經39歲，但外型樣貌睇落都絕對是位凍齡美女。當年的孖辮妹其實變化不大，眼大大、依舊經常掛上冷酷的表情和神態。Christina標誌性的高額頭，面尖尖，過了近30年都沒變過，外表完全看不出她已是一子之母。

現實中已是一子之母

Christina活躍於網上社交平台，不時與粉絲分享生活點滴。2014年，克里斯蒂娜和攝影車軌技師老公James Heerdegen，誕下一個兒子Freddie。成為人母之後Christina便很少參演幕前的演出，但間中都有現身各大小活動。