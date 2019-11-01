【蜘蛛俠決戰千里】報社開專頁「造」新聞　老闆狂轟蜘蛛俠變態

電影《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）在全球票房大賣，橫掃超過11億美元票房，早前爆發Sony和迪士尼的合約糾紛，幸好最後能和平解決，讓飾演蜘蛛俠的湯荷蘭繼續留在MCU。 不過，戲裡的蜘蛛俠就冇咁好彩，再度被報館《The Daily Bugle》的總編輯J. Jonah Jameson追撃，報社更開了多個官方社交平台，近日更公開最新完整新聞片段，鬧爆蜘蛛仔。

電影《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）在全球票房大賣，幸好早前爆發Sony和迪士尼的合約糾紛最後能好好解決，否則一眾粉絲以及湯賀蘭本人都一定好傷心。（劇照）

在《蜘蛛俠：決戰千里》的片尾彩蛋中，報社《The Daily Bugle》的老闆J. Jonah Jameson獲得了「神秘客」（Mysterio）死前的影片，直指「蜘蛛俠」殺害了「神秘客」，公開「蜘蛛俠」的真名是「Peter Parker」和他的外貌，相信當時的片段讓全場粉絲為之震撼。

蜘蛛俠繼續被《The Daily Bugle》的總編輯J. Jonah Jameson追撃。（劇照）

《The Daily Bugle》繼續發功老屈蜘蛛仔

Marvel更將報社《The Daily Bugle》搬到現實世界，粉絲現在可以追蹤報社的官網、YouTube、Facebook以及Instagram的最新動態，好笑的是社交平台的頭像更以報社老闆J. Jonah Jameson的樣子做嘜頭。

日前，《The Daily Bugle》就在網上公開了最新的完整新聞報道片段，繼續抹黑「Peter Parker」，新片更特地模仿了現實新聞片的呈現方式，拍攝了新聞主播臨近開咪前的片段，非常真實。

最新完整新聞片段，J. Jonah Jameson鬧爆蜘蛛仔，仲揚言話大家都會合力打低佢。（劇照）

揚言全國好人都會合力打低蜘蛛俠

新片中可見J. Jonah Jameson就如當時《蜘蛛俠：決戰千里》的片尾彩蛋中，親身上陣報道，直指蜘蛛俠就是殘忍殺死神秘客的兇手，「神秘客是一個穿越空間、為了守護地球而奉上生命，讚對方是史上最偉大的超級英雄。」又話「蜘蛛俠」企圖攻擊無辜的市民。

J. Jonah Jameson之後在影片中加碼爆料指，蜘蛛俠的真正身分是一個皇后區的高中生名叫Peter Parker，「他全副武裝，是一個心理和精神變態的青少年，他手持著無權擁有的超能力，假扮英雄，其實是個罪犯和威脅，全國的好人都會像打蟲子一樣打低你！（蜘蛛俠）。」

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《The Daily Bugle》除了在網上加碼公開新片，日前又在社交平台貼上「Peter Parker」的相片，希望全城緝兇，似乎要咬著蜘蛛仔唔放。如果想知道更多《The Daily Bugle》如何再出招老屈蜘蛛俠及最新動態，粉絲就要追蹤敵人的各大最新社交平台。