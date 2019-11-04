【蟻俠3】傳2022年上映　福布斯認證：《復仇者4》後最重要電影

外國傳媒《The Hollywood Reporter》在美國時間上周五（1日）突然宣布，《蟻俠》（Ant-Man）系列導演比頓烈特（Peyton Reed）繼導演James Gunn後，第二位執導三部曲的導演。電影雖然仍在籌備初期，但著名商業雜誌《福布斯》（Forbes）已認為，這部作品將會是後《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）最重要的Marvel電影。

在《蟻俠2》時，Cassie Lang（左）當時還是小女孩。然而在《復仇者聯盟4》時，她已經長大成人。（《蟻俠2：黃蜂女現身》劇照）

據《The Hollywood Reporter》報導指出，導演比頓烈特將回歸執導《蟻俠3》，而保羅活特（Paul Rudd）將第五度成為蟻俠。該知情人士透露，《蟻俠3》將會在2020年底或2021年初開拍，預計會在2022年上映。而在日前，飾演首代蟻俠Hank Pym的米高德格拉斯（Michael Douglas）確認《蟻俠3》開拍的消息，並稱：「《蟻俠3》暫定在2021年1月正式開拍」。這消息間接確認了米高德格拉斯亦會回歸參演《蟻俠3》。

Cassie Lang會否成為Young Avengers之一，一直是粉絲非常關注的話題。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

Cassie Lang進化成Young Avengers？

至於為何《福布斯》形容《蟻俠3》是後《復仇者聯盟4：終局之戰》最重要的Marvel電影，而非《奇異博士2》及《雷神奇俠4》呢？據該報導指出，由於蟻俠在《蟻俠2：黃蜂女現身》（Ant-Man and the Wasp）結尾時被困在量子領域內，最終要待《復仇者聯盟4》才獲釋放。當時他在《復仇者聯盟4》中見到女兒Cassie Lang已經長大了，經歷了5年沒有父親的生活。該報導續表示，除了Cassie Lang外，她的母親Maggie及繼父Paxton是否雙雙化灰了，讓Cassie Lang這5年間飽受痛苦及困難，這一切或將延伸至粉絲期待已久，一直盛傳會引進MCU的Young Avengers。該報導稱：「Marvel最細小的角色，將肩負Marvel最重要的工作。《蟻俠3》這部作品將會是繼《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）後，必看的電影。」

對於《Young Avengers》會否加入MCU，Marvel總裁Kevin Feige曾稱：「我不知道什麼時候，但肯定的是，我們從漫畫獲得靈感，這就是我們想要年輕的Cassie受爸爸的啟發。」

Cassie Lang在《復仇者聯盟4》時已經大過女，究竟這5年間她曷如何度過呢？。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

《黑豹2》《蟻俠3》聯手揭五年「化灰」真空期？

最後，雖然《蟻俠3》上映日期仍然未落實，但外界目前盛傳電影將在2022年上映。巧合地，在這年上映的Marvel電影目前已確定有《黑豹2》。該報導稱，黑豹及蟻俠正正是受《復仇者聯盟4》影響最深的續集作品，皆因黑豹及蟻俠都白白犧牲了五年的時間，《福布斯》最後還形容，《復仇者聯盟4》暗地裡把權力轉移到其他的超級英雄身上。目前一切只屬外傳猜測，未獲官方認證。