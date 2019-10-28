【復仇者聯盟4】編劇爆原定3大反派同登場　除咗Thanos仲有佢兩個

電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）已成全球影史票房冠軍，成績斐然，最近幕後團隊再度接受訪問，編劇之一Christopher Markus在接受《Cinema Blend》訪問時語出驚人，表示不只是「魁隆」（Thanos），該片原本還將暗示出現兩名反派，但最後因為篇幅太滿而刪去。

到底是哪兩位大反派差點在《復仇者聯盟4》上出現？（按圖放大瀏覽）↓↓↓

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Christopher Markus解釋：「我一直想要讓MODOK這個反派登上大銀幕，另外，很難說那人已經被正式銷毀，我不介意再度看到九頭蛇（Hydra）的索拉博士（Arnim Zola）第三度登場，身在機械人體內，我們將在機械人的屏幕上看到他的臉，我希望可以自由移動，無法說這會發生，但這很有趣。」Marvel電影的經典反派MODOK以及曾在《美國隊長》首兩集登場的索拉博士，日後是否有機會再度出現，讓人好奇。

另外製片陳貞也已在計畫之後的漫威電影路線，希冀在這11年的《無限傳奇》（The Infinity Saga）之後，前幾年都在拍攝不同的無限寶石，而後由可怕的大反派「魁隆」集結，接下來也正在籌備最新的十年：「十多年前，若能拍到《無限傳奇》、《終局之戰》那就是我們的夢想，我們顯然不知道工作室一開始時能走到哪裡，但難以置信的是我們走到了這一步，如果十年後能夠達到同等的水平，真的會很了不起，所以我們會繼續做下去，以我們所擁有的漫威電影宇宙與其他組織結盟作為基礎，當然囉，這是一個夢想」。

陳貞也指出接下來會有「Disney+」等平台，可透過影集與電影做出更多互動，繼續帶出更多精彩的漫威電影宇宙，號召更多影迷喜愛。

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