【復仇者聯盟4】救世老鼠成功救出蟻俠　網民發現早有鋪排？

由羅素兄弟（Russo Brothers）執導的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）曲終人散，但不少粉絲仍然不捨，不斷重看Marvel Studios目前的23部作品。終於有粉絲發現《復仇者聯盟4》有新端倪，原來救世的老鼠並非首次出現，在之前的MCU作品影迷都曾跟牠有過一面之緣。究竟是粉絲自作多情，還是真有其事？則留待大家自行判斷。

《復仇者聯盟4》為Marvel Studios的十年計劃畫上一個圓滿句號。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

在《復仇者聯盟4》初段時，影迷見到雷神聯同美國隊長、黑寡婦及Marvel隊長等超級英雄，到達魁隆的星球，並把他直接斬首。之後鏡頭一轉，時間來到五年後，倖存的復仇者繼續生活。及後鏡頭去到一輛影迷非常熟悉的車輛，就是在《蟻俠2：黃蜂女現身》（Ant-Man and the Wasp）片尾片段時，蟻俠被困在內置量子領域裝置的貨車內。當時蟻俠無意中獲一隻老鼠拯救，他跑回家時發現女兒Cassandra Lang已長大。由此得知，在量子領域五小時，對於現實時間五年。最終蟻俠靠他個人的經歷，協助復仇者開始實踐「時空攔劫」的計劃。

蟻俠當時獲老鼠意外拯救，並成功透過他自身經驗，協助復仇者開始實踐「時空攔劫」的計劃。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

至於當日那隻老鼠，牠似乎是不小心按下按鈕，無意地把蟻俠從量子領域中拯救出來。然而，近日有粉絲發現，這隻老鼠並非在《復仇者聯盟4》首次登場。據該名粉絲指出，這老鼠在2015年上映的《蟻俠》（Ant-Man）中已經登場，皆因這老鼠的體型大小都跟《復仇者聯盟4》時那隻一模一樣。

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無論是真是假，這概念都非常有趣，因為這隻老鼠一直以來都默默守護著蟻俠。然而，有粉絲卻指出，這個概念有一個嚴重錯誤。假設《蟻俠》發生在2015年，而當時《復仇者聯盟4》那幕在2023年，即有8年時間的差距，但有紀錄以來，最長壽的老鼠都只得7年零四個月命。好明顯，這隻老鼠冇可能是同一隻。不過電影有無限可能，幻想下都覺得有趣。