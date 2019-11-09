《哈利波特》妙麗太靚搶晒鏡？　同片3位被忽視美女一樣靚得起

《哈利波特》系列電影雖然已經完結8年多，片中的小女生們有好幾位都長成旁人眼中的亮麗美女。唔只「妙麗」Emma Watson，近日「金妮」邦妮萊特（Bonnie Wright）、「露娜」伊凡娜林奇（Evanna Lynch）於美國影迷見面會上重逢，Fans看到兩人合照都相當感動，也大讚她們各有不同的美麗丰采，而扮演史萊哲林惡女「潘西帕金森」的史嘉蕾拜恩（Scarlett Byrne）更宣布嫁入豪門。

在《哈利波特》電影中，邦妮萊特扮演的金妮是衛斯理家族的細妹，最後與哈利結為連理。小時候的邦妮看來還有點青澀，不像愛瑪屈臣年紀輕輕就是美人胚子。雖然曾經受到質疑，但現年28歲的她，流露知性典雅的氣質，不僅會演戲，也參與編導等幕後工作，甚至試過做Model行catwalk，再也不會因外貌受到批評。

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飾演「恍神女王」露娜的伊凡娜林奇，有一頭令人注目的金髮，細細個就被大讚比JK羅琳在原著中的描述更漂亮。就算在片中常常魂不守舍，Fans還是形容她宛如落入凡間的精靈。伊凡娜現在同樣也是28歲，成了身段窈窕的辣妹，在社交平台上經常大曬健康性感的靚相。她除了與邦妮及扮演衛斯理雙胞胎的菲爾普斯兄弟在近日於美國舉辦的動漫展上再次見面，也曾和另一位一起演出《哈利波特》系列的史嘉蕾拜恩組隊參加《Dacing with the stars》。

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一般觀眾對史嘉蕾拜恩可能並非那麼熟悉，因為她在最後3集《哈利波特》電影扮演的是史萊哲林學院裡的惡女潘西，對跩哥馬份頗有好感，視哈利等人如仇敵。其實史嘉蕾長相清秀，成年後出落得愈發動人。她和《花花公子》創辦人Hugh Hefner的兒子Cooper交往4年，近日一同宣布結為夫妻並馬上冠夫姓，她兩年前亦曾為「花花公子」拍了裸體不露點的清涼照。

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最終反而是愛瑪屈臣，男友不停換，始終定不下來，甚至宣稱自己就是自己的伴侶。令外界好奇，到底哪種男人才會成為她的真命天子？

Emma Watson持續當紅，感情生活一直是外界注意焦點。（IG@emmawatson）

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