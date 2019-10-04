【哈利波特】「馬份」上載18年前拍攝花絮　同愛瑪屈臣互動超可愛

時光飛逝，不經不覺首部《哈利波特》作品《哈利波特：神秘的魔法石》（Harry Potter and the Philosopher's Stone》踏入第十八個年頭。在戲中飾演馬份的湯姆費頓（Tom Felton）早前在其社交媒體上分享一條短片，見到他與「妙麗」愛瑪屈臣（Emma Watson）的有趣互動，而「哈利波特」丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）亦有在旁。

《哈利波特：神秘的魔法石》不經不覺踏入第十八個年頭。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

《哈利波特》系列電影雖然結束多年，但仍深受影迷愛戴。戲中童星亦因合作多部作品，而建立起深厚感情，當中包括「馬份」湯姆費頓及「妙麗」愛瑪屈臣。早前湯費頓在其Instagram上載了一條短片，回顧當年拍攝《哈利波特：神秘的魔法石》的歡樂回憶。

【哈利波特】妙麗與馬份再度同框 回憶湧現但網民竟然錯重點

「馬份」湯姆費頓上載當年拍攝《哈利波特：神秘的魔法石》時，跟愛瑪屈臣的有趣互動。（t22felton Instagram 擷圖）

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「妙麗」留言踢爆「不實報道」

這條影片是在《哈利波特：神秘的魔法石》的霍格華茲拍攝，片中清楚見到愛瑪屈臣及丹尼爾烈格夫穿著屬於葛來分多的長袍，而湯姆費頓則穿上印有史萊哲林的長袍。當時愛瑪屈臣與湯姆費頓正在玩一種叫「Red hands」的遊戲，而丹尼爾烈格夫正在觀賞兩人的比賽。雖然湯姆費頓在貼文上寫有「史萊哲林」及「冠軍」等標籤，但愛瑪屈臣後來便留言回覆︰「我想指出，我確實是贏了。」一異「妙麗」不愛輸的性格。

湯姆費頓在8月時與愛瑪屈臣在南非渡假。（t22felton Instagram 擷圖）

早前兩人上載了在南非一齊渡假的相片，當時湯姆費頓在救愛瑪屈臣彈結他，還在貼文寫上「Quick learner x」。這次是湯費頓兩個月來第三次在社交媒體上提到愛瑪屈臣。

因演出《哈利波特》系列電影，多位童星建立起深厚感情。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）