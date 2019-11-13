【催眠裁決】寶馬山雙屍案調查傳遇靈異事件　警方曾靠催眠破大案

由張家輝、鄭則仕、金燕玲、谷祖琳、蔡瀚億等人主演的電影《催眠·裁決》，講述飾演催眠師的張家輝企圖利用催眠逆轉裁決，到底催眠係咪真係咁勁？原來，香港都曾經有案件要靠催眠找證據來破案。而催眠師楊志滔博士更多次處理多宗轟動的案件，包括1985年寶馬山雙屍案。

張家輝飾城中著名催眠師，曾在短短數分鐘內成功解決一宗槍械挾持案。（《催眠裁決》劇照）

由爾冬陞監製，3位新晉導演施柏林、黎兆鈞、劉永泰主編執導，張家輝、鄭則仕、金燕玲、谷祖琳、蔡瀚億、蘇麗珊等飾演陪審團成員的懸疑電影《催眠·裁決》，故事講述一單轟動全港的林氏家族兇殺案踏入審訊的最後一天，陪審團準備退庭商議時，陪審團之一的許立生（張家輝飾）突然收到電話指女兒茵茵被綁架，電話裡的神秘人要求他通過催眠術令陪審團裁定案件的被告謀殺罪名成立，否則會撕票。

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警方曾靠催眠破大案

而現實中，香港警方當年也曾靠催眠師找出重要的線索和證據去破案，警方在1979年派出當時任職訓練組的總督察的楊志滔，去到美國聯邦調查局學習催眠調查，之後楊志滔獲得催眠調查員的資格。楊志滔曾經參與多宗案件的調查，其中一宗較為轟動的就是「寶馬山雙屍案」。案件發生於1985年4月20日，一對英國籍情侶前往北角賽西湖公園後失蹤，慘被姦殺及打死，翌日有晨運客在發現二人屍體。

全片就是看張家輝如何逐一擊敗整個陪審團。（《催眠裁決》劇照）

寶馬山雙屍案行兇手法極兇殘

經過驗屍後證實17歲的簡尼（Kenneth McBride） 以及18歲的尼歌拉（Nicola Myers），是被人亂棍打死，男死者雙手反綁，身上傷痕多達數百處失救而死，而女死者更曾被強姦，死狀更恐怖。

據知，寶馬山雙屍案的行兇手法極兇殘，事發當日，簡尼與尼歌拉相約到公園溫習，25歲趙偉文（侍應生）、24歲彭信義（技工）、20歲譚士歡（護衛員）、17歲張有恆（侍應生）及16歲尹三龍經過，發現二人正在溫習，彭信義拾起木棍接近二人，他們先搶去簡尼的手錶，彭信義更要求與尼歌拉發生性行為，對方拒絕，於是他開始用木棍襲擊尼歌拉，再拉她到山下強姦。最後幾5人將木棍放在簡尼頸部，站在上面大力踩踏勒斃他。後來，又把木棍及汽水瓶塞進尼歌拉陰部，以木棍虐打她，更令她左眼球跌出，身體有五百多處傷痕。

催眠師楊志滔博士當年有份協助搜證，解釋催眠怎樣可以幫助破案。（影片截圖）

連一些自己也記不起的事情再次勾起

案件轟動全港，但警方一直在偵查案件時都未有頭緒，於是讓楊志滔為行山人士進行催眠，希望他們可以進入催眠狀態，將行山時、甚至連一些自己也記不起的事情再次勾起。楊志滔曾在節目中提到，當年有很多行山客都願意為這單案提供意見，但記憶模糊，反而透過催眠，可能令他們講出一些擦身而過的路人、一些他們的特徵，這樣才可提供一些重要的線索。

不懂英語的婆婆突然「鬼上身」？

楊志滔曾在節目中分享當年調查案件的過程，他表示起初並沒有太大進展，直至有一天，警隊接獲一個電話，有位伯伯指出他的太太原本不懂英語，但最近卻不斷講英文，伯伯看到寶馬山的案件，覺得奇怪希望警方提供協助。

楊志滔回想起當時與偵緝督察一起前往那對夫婦的家，一到寓所已覺得環境黑沉，正準備幫她做催眠時，婆婆突然跳起，一手捏着那位督察說：「You help me」。據知，婆婆不懂英文，但突然以流利英語說了很多很淒厲的說話，說出整個犯案過程及行兇者資料，當時外界更有傳婆婆是「鬼上身」才會不斷講英文。

案中唯一認罪的尹三龍已於2004年刑期屆滿獲釋。（影片截圖）

楊志滔表示催眠師只會為自願接受催眠的證人及受害者進行催眠，因為催眠有助幫他們記起瑣碎的片段，可以拼湊成更多記憶，但催眠師是不會去催眠疑犯。寶馬山雙屍案的案件其後被改編成電影《香港姦殺奇案》及《等候董建華發落》。