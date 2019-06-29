【神探俏嬌娃】「茉莉公主」變特工　姬絲汀史釗活硬朗短髮好打得

外國電影《神探俏嬌娃》（Charlie’s Angels）電影改編自同名電視劇和《神探俏嬌娃系列》的重啟作，今集由《吸血新世紀》的姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）、《阿拉丁》「茉莉公主」娜奧美史葛（Naomi Scott）和愛娜巴連絲卡（Ella Balinska）共同擔任查理的俏嬌娃！

娜奧美史葛、姬絲汀史釗活、愛娜巴連絲卡和伊莉莎白班克絲皆為新一代《神探俏嬌娃》的重要成員。（官方劇照）

近日官方發布《神探俏嬌娃》的最新預告，網民稱之為女版《皇家特工》，而且在新版中可以見到3個集個人風格、美貌智慧於一身的全新女特工。愛娜巴連絲卡為軍情六處前成員，而姬絲汀史釗活則笑話：「不要少看我！」



故事講述發明聲音識別程式的天才設計師突然被綁走，要是程式落入歹徒手中再連接到全球定位系統的話，地球上每個人的行蹤和資料都會曝光，後果不堪設想！三個女特工受僱於神秘老闆查理，用盡她們各種古怪身份、性感造型接近嫌疑人查探設計師下落，除了捉幕後黑手更會發生一連串驚險事情！

姬絲汀史釗活、愛娜巴連絲卡和娜奧美史葛3位靚女私下一樣超玩得！（charliesangels IG圖片）

2017年宣布自己是雙性戀的姬絲汀史釗活，2018年12月被爆跟Victoria Secret的天使模特兒Stella Maxwell分手，私下以短髮示人的姬絲汀史釗活，今次在戲中因為百變造型需要戴上長假髮，美貌依舊動人，一開始就要使用「美人計」！

而因「茉莉公主」一角人氣急升的娜奧美史葛，今集似乎無咩打戲，角色設定比較似「花瓶」，唔太識嘢之餘仲手多多亂拎其實是炸彈的「薄荷糖」。不過後段經過一連串訓練都略有打戲，其後更以一副成功姿態，一句：「感覺很好！」相信她的身手在戲中會有所進化！

最後英國演員愛娜巴連絲卡其實只有23歲，5年前出道，田徑方面的造詣更達到國家級水平。今次在戲中扮演軍情六處前成員Jane，在戲中同樣不少打戲，真係少啲身手都唔掂！

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《神探俏嬌娃》最新預告