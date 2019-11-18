吳宇森自爆曾拒Stan Lee邀請執導　批Marvel電影令年青觀眾迷失　

吳宇森昨日獲夏威夷國際電影節頒發終身成就獎，他親自到場領獎，期間接受媒體訪問時，提到接二連三有導演開腔批評Marvel超級英雄電影，吳宇森亦支持馬田史高西斯（Martin Scorsese）的說法：「我擔心當這些電影更受歡迎時，我怕會令年青觀眾對認知電影會迷失。」

吳宇森獲夏威夷國際電影節頒發終身成就獎。（Getty Images）

吳宇森指出，Marvel電影是年輕觀眾的標準，這會令他們失去研究《沙漠梟雄》（Lawrence of Arabia）、《窮街陋巷》（Mean Streets）、《發條橙》（A Clockwork Orange）及《2001太空漫遊》（2001: A Space Odyssey.）等，馬田史高西斯認為才是「真正的電影」的作品。

今年4月上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》，全球大收28億美元，成為史上最賣座電影，亦奠定超級英雄片地位。（電影海報）

此外，吳宇森亦透露曾拒絕過Stan Lee的邀請，認為自己「沒有天份」去執導超級英雄電影：「我不是科幻派，不相信自己能拍出一部出色的（超級英雄片），裡面有太多幻想…我不覺得我能達到那個水平。」