《復仇者聯盟》成名導演眼中釘？　馬田史高西斯：不配叫做電影

Marvel超級英雄片稱霸全球票房超過10年，今年推出的《復仇者聯盟4：終局之戰》更成為新的影史賣座冠軍。然而，在某些享有盛名的影壇巨擘眼中，那些根本不能算得上「佳作」，甚至在美國最受推崇的大導演之一馬田史高西斯（Martin Scorsese）眼裡，連「電影」都不算。

馬田史高西斯沒有明言哪部Marvel作品「連電影都不算」。（Getty Images）

馬田史高西斯的《的士司機》（Taxi Driver）、《狂牛》（Raging Bull）等，今日都被視為經典之作，他最新執導的Netflix自製電影《愛爾蘭人》（The Irishman），在首映後傳出驚人好評，被視為明年奧斯卡最強大片之一。

《愛爾蘭人》視為明年奧斯卡最強大片之一。（《愛爾蘭人》海報）

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提到所向披靡、改變電影業面貌的Marvel英雄系列，他很坦白地說道：「我不看那些，我試過了。它們根本不是電影，我說實話，我能夠想到最接近的狀況，雖然它們做得很認真、演員們在那種環境下也拿出最棒的表現，但就只是主題樂園而已。它們並不像電影，是人類試圖將在感情上與精神上的體驗傳達給其他人的方式。」史柯西斯並沒透露到底是那些Marvel影片讓他看不下去、徹底倒胃口，但傳奇大導如此形容Marvel英雄片，恐怕會招來不少死忠粉絲的反彈。

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