【Marvel】馬田史高西斯惹火言論　總裁Kevin Feige終開腔回應

Marvel電影在上月突遭荷里活名導演馬田史高西斯(Martin Scorsese)炮轟,直指Marvel的超級英雄電影根本不是電影,甚至把這類電影比喻為主題樂園的產物。一手策劃Marvel電影宇宙的Kevin Feige終於開腔回應有關批評。 除此之外,Kevin Feige還確認將有三位的超級英雄會在劇集後登陸Marvel電影。

《復仇者聯盟4》成為全球最高票房電影。(《復仇者聯盟4:終局之戰》劇照)

馬田史高西斯上月初批評Marvel的超級英雄電影,其惹來言論引起電影業界關注。Marvel電影導演及演員粉粉開聲反擊,但也有其他導演開腔撐馬田史高西斯的言論,如《教父》(The Godfather)三部曲導演法蘭斯哥普拉(Francis Coppola)及《明日之後》(The Day After Tomorrow)導演Roland Emmerich等。前者坦言「Marvel電影讓人生厭」。雖然之後馬田史高西斯在《紐約時報》(The New York Times)撰文澄清相關說法,但仍有不少Marvel粉絲非常不滿。Marvel Studios總裁Kevin Feige日前接受《The Hollywood Reporter》訪問時,首次公開回應馬田史高西斯的言論。

馬田史高西斯上月初炮轟Marvel的超級英雄電影「根本不是電影」,雖然他之後作澄清,但仍然未能平息風波,Marvel Studios總裁Kevin Feige首次回應有關言論。(Getty Images)

Kevin Feige認為Marvel電影宇宙的作品是由一群熱愛電影的人去製作的,並指製作Marvel電影並不如他所指不需承擔風險。他表示:「我認為他的說法不正確。我認為這很不幸。我認為我的團隊及本人都熱愛戲院、熱愛電影及喜歡看電影,熱愛在全院滿座的戲院觀看電影。」他續指出,每個人對電影、藝術及風險都有不同的定義,並指出每個人都有權力去發表他們的觀點。唯他表示:「我期待之後會發生什麼事,與此同時,我們仍會繼續製作電影。」

Kevin Feige認為他及其團隊都是熱愛電影,遭馬田史高西斯這樣批評,實屬不幸。(Getty Images)

除此之外,Kevin Feige亦首次確認Ms. Marvel、She-Hulk及Moon Knight三位超級英雄在劇集首次登場後,就會登陸Marvel電影。之前Kevin Feige已表明劇集《WandaVision》會與《奇異博士2》(Doctor Strange in the multiverse of madness)有關連,如今再次確認這三位新角色將會出現在大銀幕,實在讓紛絲非常期待。