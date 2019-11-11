【Marvel】馬田史高西斯惹火言論　總裁Kevin Feige終開腔回應

Marvel電影在上月突遭荷里活名導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）炮轟，直指Marvel的超級英雄電影根本不是電影，甚至把這類電影比喻為主題樂園的產物。一手策劃Marvel電影宇宙的Kevin Feige終於開腔回應有關批評。 除此之外，Kevin Feige還確認將有三位的超級英雄會在劇集後登陸Marvel電影。

《復仇者聯盟4》成為全球最高票房電影。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

馬田史高西斯上月初批評Marvel的超級英雄電影，其惹來言論引起電影業界關注。Marvel電影導演及演員粉粉開聲反擊，但也有其他導演開腔撐馬田史高西斯的言論，如《教父》（The Godfather）三部曲導演法蘭斯哥普拉（Francis Coppola）及《明日之後》（The Day After Tomorrow）導演Roland Emmerich等。前者坦言「Marvel電影讓人生厭」。雖然之後馬田史高西斯在《紐約時報》（The New York Times）撰文澄清相關說法，但仍有不少Marvel粉絲非常不滿。Marvel Studios總裁Kevin Feige日前接受《The Hollywood Reporter》訪問時，首次公開回應馬田史高西斯的言論。

馬田史高西斯上月初炮轟Marvel的超級英雄電影「根本不是電影」，雖然他之後作澄清，但仍然未能平息風波，Marvel Studios總裁Kevin Feige首次回應有關言論。（Getty Images）

Kevin Feige認為Marvel電影宇宙的作品是由一群熱愛電影的人去製作的，並指製作Marvel電影並不如他所指不需承擔風險。他表示：「我認為他的說法不正確。我認為這很不幸。我認為我的團隊及本人都熱愛戲院、熱愛電影及喜歡看電影，熱愛在全院滿座的戲院觀看電影。」他續指出，每個人對電影、藝術及風險都有不同的定義，並指出每個人都有權力去發表他們的觀點。唯他表示：「我期待之後會發生什麼事，與此同時，我們仍會繼續製作電影。」

Kevin Feige認為他及其團隊都是熱愛電影，遭馬田史高西斯這樣批評，實屬不幸。（Getty Images）

除此之外，Kevin Feige亦首次確認Ms. Marvel、She-Hulk及Moon Knight三位超級英雄在劇集首次登場後，就會登陸Marvel電影。之前Kevin Feige已表明劇集《WandaVision》會與《奇異博士2》（Doctor Strange in the multiverse of madness）有關連，如今再次確認這三位新角色將會出現在大銀幕，實在讓紛絲非常期待。