《魔雪奇緣2》《神探俏嬌娃》女性電影當道　贏話題輸票房？

男女平權口號近年在荷李活沸沸揚揚，而近來上演的大片如《未來戰士：黑暗命運》（Terminator: Dark Fate）到《神探俏嬌娃》（Charlie's Angels）、迪士尼動畫《魔雪奇緣2》（Frozen II）等，都由強勢的女性要角領銜。然而，荷李活影視題材未必真的已經一面倒地「女力當家」，因為觀眾的反應依舊暗示有隱憂。

近期一些上映電影均以「女子力」掛帥，單看其海報設計，女性角色放到勁大頭，男角幾乎冇訂企：

《未來戰士：黑暗命運》將原本該系列的男性救世主、關鍵人物約翰康納（John Connor）換成女性，連保護她安危的也是女戰士。加上首兩集女主角蓮達漢咸美頓（Linda Hamilton）回歸，比之前幾集中最多只有1、2位女性要角還要更強調「女力」。從目前該片在全球各地票房表現不太如預期的狀況，顯示觀眾對於這種轉變未必照單全收。

事實上，2016年的《捉鬼敢死隊》（Ghostbusters）就試圖把舊版幾位男性要角全部換成女星掛帥，儘管娛樂性還算豐富，觀眾口碑卻不甚理想，老粉絲更是不遺餘力地攻擊該片。預計明年上映的續集，主角陣容會再改頭換面，甚至要當年舊要角回歸。

2016年重拍版的《捉鬼敢死隊》將主角換成全女班，票房卻未能討好（《捉鬼敢死隊》官方宣傳海報）

根據網友的反應，如果影視業者認為的「女力」只是把舊版的男性要角全部換成女性，大家並不會接受，反而更感抗拒，票房很難太出色。若是原創的新故事，設定女性為主角，得到觀眾喜愛的機會比較大。就像同樣由女性做主角，迪士尼動畫《魔雪奇緣》就曾刷新全球影史動畫片最高票房紀錄，續集成績亦備受看好。另外，近日謠傳丹尼爾基克（Daniel Craig）最後參演的《007：生死有時》（No Time to Die）後，占士邦這角色（James Bond）將可能會退休、代號交由女性繼承，消息一出就引發觀眾不滿。

之前有傳占士邦「退役」後，007稱號將由女性繼承，並由《Marvel隊長》黑人女星Lashana Lynch擔正，卻引來大批007元祖Fans非議（《Marvel隊長》劇照）

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