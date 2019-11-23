【決戰中途島】美軍情報員靠「小聰明」　準確破解日軍密碼逆轉勝

新戲《決戰中途島》的戰爭場面壯觀，不少看過電影的觀眾都話看着連場海戰、空戰、一連串的轟炸機群、被炮火籠罩的航母編隊等都緊張得手心冒汗。 電影很真實地將第二次世界大戰，一場重要戰役的歷史還原在大家眼前，而其實現實中途島戰役最關鍵的，很可能就是情報解密這一步，只是短短5分鐘就令日本軍上當，決定了兩國的命運。

美軍在中途島戰役勝出的關鍵，很可能是靠情報解密這一步。（《決戰中途島》劇照）

一報珍珠港之仇

《決戰中途島》由羅倫艾默烈治執導，戲中有多位荷里活影星包括艾德史克林（Ed Skrein）、路克伊雲斯（Luke Evans）、柏德烈韋遜（Patrick Wilson）、尼克強納斯（Nick Jonas）等主演。不少影迷看過戲後，都覺得看到美國海軍為日本偷襲珍珠港事件而報仇，覺得很熱血。軍官怎樣部署、情報如何截取、連串的戰爭場面、劇情都相當緊湊。

二次世界大戰時期，日軍於1941年12月偷襲珍珠港，六個月後日軍再將目光聚焦於太平洋上的中途島，希望借機將美軍於太平洋的殘餘艦隊一舉殲滅，以報美軍空襲東京之仇，亦乘勢打開夏威夷群島的大門，為下一步進攻部署。

《決戰中途島》還原第二次世界大戰中一場重要戰役，戲中一眾男演員都各有魅力。（《決戰中途島》劇照）

美軍點樣破解情報暗號？

當中，最令日軍意想不到的是，美方的情報官竟然連夜破解了日軍出戰中途島的情報暗號，而這正正就是整場戰役中最重要一步。到底美軍當時怎樣才能準確取得日軍的戰略和行動？這正正就要靠美軍破解到日本海軍的電報密碼開始講起。

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美軍破解到「AF」這個代號

起初，美軍自以為經已破解到日本海軍的電報密碼，殊不知所得的信息極之有限，美軍只破解得到日本人將會攻擊一個代號為「AF」的地方，更即將出兵作戰，但並不了解日本要攻擊哪個目標。

美軍為了得知「AF」這個意思，情報部門花了很多功夫，有情報人員開始想起「AF」是曾經在日軍電報中出現，羅徹福特與其他解碼員尋回大量從前破譯過的日軍電文，最終發現一份在1942年初的日軍電報上，命令水上飛機由馬紹爾群島飛往珍珠港，更提醒軍官要避開來自AF的空中偵察。而經過美軍的分析，在地理上，這個AF只可能是中途島。

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美軍破解兼翻譯得到日本海軍的電報密碼，只破譯得到日本人將會攻擊一個代號為「AF」的地方，但起初並不知道日本要攻擊哪個目標。（影片截圖）

「AF」代號的意思引起很大爭議

戲中也有略略提到美軍如何破解情報以及策劃軍事戰略，但當時破解了「AF」代表中途島後，指揮海陸空聯軍的尼米茲上將表示從白宮獲得持相反意見的情報，令很多人不相信羅徹福特對中途島的推測，惹來爭議。最後，美國海軍少校艾雲萊頓（柏德烈韋遜 飾）願意用自己和無數海員和飛行員的性命打賭，確保他的情報準確無誤。

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情報人員一個小聰明贏了一場仗

為了更確實知道「AF」的意思，有情報人員就想到一個辦法，要求中途島基地指揮官發出一份明碼電報，求救說中途島上的淡水供應站出現問題，嘗試以這個情報來試試日方。太平洋戰場的總指揮官尼米茲也認同這個高招，而這也令到日本人上當了。

美軍的明碼電報發出後，情報人員隨即便截獲並破譯了日本的電報，海軍聯合艦隊司令長官山本大將發出了一份密報給日本的大本營海軍部，「『AF』缺乏淡水，攻擊部隊請帶足夠淡水。」 結果，美方就更肯定日軍的下一個攻擊目標，無疑就是中途島。

美軍為了知道「AF」這個意思，情報部門花了很多功夫。（影片截圖）

結果，日軍在整個中途島海戰期間損失慘重，日本聯合艦隊、海軍、航空的力量都大受重創，成為太平洋戰爭的轉折點。經過這場戰役，美軍也因此逐漸恢復元氣，重新掌握戰爭的主動權。