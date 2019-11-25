《咒怨》恐怖仔大個變爆肌男？ 　童星16年後疑似近照曝光

2003年上映的日本電影《咒怨》曾掀起一股恐怖片熱潮，之後更翻拍成荷里活版本，被視為影史上最經典的恐怖電影之一。 除了主角及女鬼「伽椰子」外，邪氣的小男「俊雄」亦令人留下深刻印象，這位小童星自拍罷《咒怨》系列後消聲匿跡，最近網上流傳他的近照，嚇親萬千網民，究竟發生咩事？

當年俊雄真係嚇親唔少觀眾。（電影截圖）

飾演「俊雄」的演員名叫尾關優哉，當年拍攝《咒怨》時只有6歲，由於電影大收，尾關優哉連續演了幾次「俊雄」，之後便消失於演藝圈。近日，網上流傳他的近相，當年可愛的小男孩竟然變成了一名大隻佬？！

點擊下圖睇睇尾關優哉的「近照」

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這位網名叫「Koshiro」的大隻佬，日前在Instagram上載一張其自拍照與「俊雄」的合併相，並留言稱：「我的十年挑戰已成一段旅程，放開過去的咒怨，每天成為更好的男人」。有網民留言問大隻佬是否《咒怨》中的「俊雄」，對方直認不諱，相片因而在網上瘋傳，指長大成人的「俊雄」終於出現。

有網民留言問大隻佬是否「俊雄」，佢竟然認係，後來就改口話唔係。（網上圖片）

不過很快就有人踢爆大隻佬冒充尾關優哉，實情是他只是一名美藉日裔的素人，後來大隻佬亦關閉這貼文的留言功能，並澄清他並非演員本人。那麼真正的「俊雄」現況如何？其實早幾年有媒體曾登出聲稱是尾關優哉的近照，20歲的他已長大成一名美少年，但有網民指媒體認錯人，真正尾關優哉似乎已消失於公眾視線，過著平淡生活。

網上流傳另一位疑似長大後的「俊雄」