【復仇者聯盟4】化灰英雄登場順序有玄機？導演：黑豹出先因為…

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）全球票房熱賣，已成全球影史票房冠軍，最近導演、編劇以及Marvel總裁Kevin Feige正為該片的藍光碟、影音串流勤跑宣傳，最近導演羅素兄弟被問到一個關鍵的問題，在眾多英雄經過「變形俠醫彈指」而回歸之後，首位登場救援的超級英雄為何是「黑豹」？為此導演羅素兄弟也回應了。

「黑豹」是首位現身的化灰英雄。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

羅素兄弟最近在「Reddit」上面回應眾多網友問題，他們坦言那段回歸戲其實讓他們苦惱很久，直到電影上映前一個月，他們仍在思考讓那些曾在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）片尾犧牲的英雄，該怎麼回歸才最為恰當：「我們一直希望飛隼可以是藉由通訊，第一個與美國隊長交流的人，飛隼最後是出現在瓦干達，所以邏輯上當傳送門被打開來時，第一個從瓦干達走出來的人應該是國王本人，再次帶領他的軍隊協助美國隊長，拯救這個世界。」

編劇Stephen McFeely日前則曾表示，他們曾想過先讓這些化灰的英雄回到原地，然後在逐一從宇宙不同的角落對抗魁隆大軍，不過他們後來認為全體集結的橋段比較氣勢磅礡，最後還是選擇了現今的電影段落。

全部化灰超級英雄回歸氣勢磅礡。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

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