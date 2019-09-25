【Marvel】原定冇《黑豹》《Marvel隊長》　靠迪士尼總裁一個電話

近日迪士尼（Disney）總裁Bob Iger 推出一本新書回憶錄《The Ride of a Lifetime》講述了作為一名總裁背後的故事，還有如何令MCU受到大家的熱烈歡迎，更透露重要資訊：《黑豹》（Black Panther）和《Marvel隊長》（Captain Marvel）兩套電影差點胎死腹中，而原因竟是怕在這會令Marvel和迪士尼的名聲在全球的表現會有反效果出現。

《黑豹》為Marvel帶來13.46億美元票房。（劇照）

將時間推前到2009年前，那時Bob Iger從Michael Eisner手中接任成為迪士尼總裁，當時他已經想收購Marvel，更有尋求Apple聯合創始人Steve Jobs的幫助，因為他是迪士尼董事會的成員之一，擔保他去跟Marvel總裁Ike Perlmutter傾談，在過程中作為朋友的Steve Jobs真的幫了很大的忙。

迪士尼高層曾嘲笑以黑人為主的電影跟迪士尼品牌不符。（《黑豹》劇照）

當時Bob Iger在會議上表明希望收購Marvel，很多高層嘲笑Marvel與迪士尼的品牌不符，身邊的幾位高層對此表示反對，指出「這會使迪士尼品牌失去光芒」，當時內部和董事會的成員都認為迪士尼是個單一的整體品牌，所有的業務都應該存在迪士尼的保護傘下，Bob Iger知道要說服好Ike Perlmutter才可以製作《黑豹》和《Marvel隊長》。

《黑豹》是Bob Iger引以為傲的Marvel電影，更擠身全球十大電影最賣座電影。（劇照）

2015年迪士尼應Marvel總裁Kevin Feige要求將Marvel Studios從Marvel entertainment中分拆出來，獲得可以製作出更多、更成功、更具創意的的電影專營權，因此產生以上兩套電影的計劃，Bob Iger更在他的回憶錄提到這是他最引以為傲的Marvel電影。

Kevin Feige衷心希望可以製作一套有關瓦干達（Wakanda）的電影，但有一位紐約高層提出反對意見，他們指出了採用黑人角色作為主演，在全球的表現會顯得不佳。值得慶幸的是，Bob Iger不想保持過時的信念，而是希望為非裔美國電影製片人和業內的黑人演員擴大機會。

Bob Iger表示不應該一成不變，應與時並進，不能夠永遠得一套理論，始終會過氣！（《黑豹》劇照）

在《The Ride of a Lifetime》中，Bob Iger表示了自己對於多樣性的追求「我從事這項業務已經足夠長的時間，從書中看夠了那些很老的論點，而我了解到這些古很老的論點就只是『老』，未能跟這個世界與時並進，我們有機會製作一部精彩的電影，並展示出一些美國不足的代表性部分，而這是相互排斥的，所以我打電話給Ike Perlmutter叫他不要阻撓，下令開始製作《黑豹》和《Marvel隊長》。」

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