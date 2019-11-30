《反斗奇兵續集》20周年Pixar公開手稿　網民竟推測到翠絲主人

在全球擁有不少粉絲的《反斗奇兵》（Toy Story），是Pixar製作的首部劇場影片，眨下眼已經過了24年，之後推出的每部續集都受到大家喜愛。 最近，Pixar趁著《反斗奇兵續集》（Toy Story 2）20周年紀念，公開了一張大堆頭的插圖讓大家找找心愛角色，還有一批翠絲的手稿，連粉絲看完都話回憶湧現，大喊有洋蔥。

官方最近公開幾張「翠絲」的概念圖，怎料原來有洋蔥。（《反斗奇兵續集》劇照）

Pixar為了慶祝《反斗奇兵續集》20周年這紀念日，公開了一張官方插圖，集合了電影系列四集中所有玩具角色，陣容很龐大，不知大家又能否找出自己心愛人物呢？

點撃即睇你搵到幾多個心愛角色：

【反斗奇兵4】盤點20個隱藏彩蛋 Pixar粉絲都未必認得晒

「翠絲」概念圖好催淚

另外，Pixar也跟大家分享了牛仔「翠絲」的角色概念圖，描述了「翠絲」來到Andy家之前的命運，從一系列的插圖可見「翠絲」本來受主人寵愛，漸漸失寵，最後被拋棄，很多影迷看完這輯圖都話再次憶起「翠絲」的故事，睇圖都已經覺得很傷感。

+ 3 + 2

拋棄翠絲的Emily竟然係...

牛仔女翠絲，可算是繼胡迪和巴斯光年後的重要角色之一，不過更有趣的是有傳安仔的媽媽正正就是當年拋棄翠絲的主人Emily，有眼利的網民就發現了以下幾個重要的線索。

安仔戴的帽子跟翠絲的帽子很相似，與Emily以前戴著那頂牛仔帽與翠絲玩的似乎同出一轍。再加上，在《反斗奇兵續集》的故事中，提到Emily把翠絲送走，當時她並沒有掉走那頂牛仔帽。Emily的髮型跟安仔媽媽的也很相似。另外，大家只會叫安仔媽做Mrs. Davis，並沒提及她的名字，同時我們也不知道Emily的姓氏。基於以上的推測，Emily的年紀也足夠當安仔的媽，而且Pixar喜愛在電影中埋下彩蛋，所以這個推斷也很大可能是正確。

即睇重要線索：

+ 11 + 10 + 9

《反斗奇兵》系列發展超過20年，今年近來的《反斗奇兵4》口碑不錯，雖然有不少粉絲都期待Pixar會繼續發展這個故事，但暫時還未有再開拍續集的消息。Pixar另一部新作奇幻電影《½的魔法》（Onward）就將會在下年3月上映，粉絲絕不能錯過。