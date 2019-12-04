盤點10位人氣荷李活黑人男星　3個Marvel英雄上榜但冇「黑豹」份

對電影咖來說，心中一定都會有幾個自己欣賞的電影明星，不管是因為劇中的精湛演技，還是個人所散發的獨特氣質。近幾年來，荷李活雖然仍被視為「白人天下」，但有不少黑人演員也佔有一席之地，深受不少影迷所喜愛。今天的DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，統計出近一年來網友在網路上討論度最高的黑人男影星。相信你一定對許多人都有印象，甚至發現過去都曾看過他們演出的作品！

第十名：當卓度（Don Cheadle）

相信不少人都是因為電影《鐵甲奇俠2》（Iron Man 2）裡的「戰爭機器」洛德中校才認識他！事實上，當卓度曾透露自己會接下該角色，完全就是一場意外。因為原先飾演戰爭機器的泰倫斯侯活（Terrence Howard）辭演，Marvel總裁打電話問他是否有意接演，卻只給他2小時的時間考慮。不過最終決定接演，也成為令他聲名大噪的關鍵。

第十名：當卓度（Don Cheadle）。（Getty Images）

第九名：艾德里斯艾巴（Idris Elba）

擁有190公分身高的艾德里斯艾巴，可是曾被知名雜誌《People》評選為2018世界上最性感的男人，甚至讓他登上該期封面，網路人氣至今居高不下！已經40多歲的他，擁有如同職業運動員一般的身材，絲毫不像中年大叔，在電影《雷神奇俠》（Thor）系列中飾演阿斯嘉彩虹橋守門人「海姆達爾」，更是受到許多觀眾的敬愛。

第九名：艾德里斯艾巴（Idris Elba）（Getty Images）

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年11月29日至2019年11月28日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『黑人男性影星』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

10大人氣黑人男影星。（「DailyView網路溫度計」授權使用）

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