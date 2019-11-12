【未來戰士】審判日到底係幾時發生？　分析《黑暗命運》6大迷思

占士金馬倫（James Cameron）回歸監製的《未來戰士：黑暗命運》（Terminator: Dark Fate），是《未來戰士續集》（Terminator 2: Judgement Day）的「正宗續集」。

未來還沒成為定局。而命運也根本不存在，我們只能靠自己創造一切。

《未來戰士：黑暗命運》於爛番茄網站奪得71%新鮮度的好評。（網站截圖）

這句話一直以來都是《未來戰士》系列的一大核心概念，這次《未來戰士：黑暗命運》再次開啟一條全新的時間軸，為新角色賦予延續經典的任務。如果你忘記過去《未來戰士》系列的劇情，或是看完《未來戰士：黑暗命運》後有點一頭霧水？這裡為你整理《未來戰士：黑暗命運》的時間軸以及重點解析。

《未來戰士續集》在演什麼？

任何出現分歧的時間軸，都有一切的原因。觀賞《未來戰士：黑暗命運》之前，觀眾只需要了解《未來戰士》以及《未來戰士續集》的故事，在這兩集當中，Sarah的兒子John Connor為反抗軍的首領，而「天網」（Skynet）才從未來派回終結者希望殺掉仍年輕的Sarah Connor，而《審判日》的結局，T-800透過自我毀滅來阻止「天網」創造，最後成功阻擋審判日降臨。

任何出現分歧的時間軸，都有一切的原因。（《未來戰士續集》劇照）

以下包含《未來戰士：黑暗命運》的劇透，請斟酌閱讀。

點圖看《黑暗命運》6大迷思分析▼

+ 5 + 4 + 3

延伸閱讀：

《魔鬼終結者：黑暗宿命》首映大炎上：糟糕的全球票房、網路大軍卻群起擁戴

一直打掉重練！為什麼《魔鬼終結者》是影史最愛重開機的電影系列？

【本文由「電影神搜」授權轉載。】