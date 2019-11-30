票房原來可以預測？分析2019電影數據　揭網路聲量與票房神秘關係

電影票房與網路口碑息息相關，一部電影是否賣座，往往只要觀察電影上映前的聲量趨勢，便可以略知一二。截至9月底，今年共有21部電影繳出破億票房的佳績，其中不乏達9億票房的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）。不過對於電影圈的人來說，最關注的重點還是「這些電影成功在哪？」。到底一部賣座的電影有什麼共通點，背後的箇中奧秘，其實就與網路輿情聲量有關。

《復仇者聯盟4：終局之戰》超越《阿凡達》登史上票房冠軍。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

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《DailyView路溫度計》透過網路輿情的大數據分析，深入解析電影票房數字背後的意義。從網路聲量趨勢，到洞察粉絲族群喜好，找出票房破億電影的共通點，以及近年電影受眾的偏好與熱門關注題材。最後，分別從電影宣傳的前、中、後期，分析大數據各自扮演的角色，以及如何有效運用網路聲量的功效。結合網路輿情聲量，破譯電影成功創造上億票房的關鍵因素。

2019年破億票房電影列表。（「DailyView網路溫度計」授權使用）

週聲量佔比vs週票房佔比

觀察21部破億電影的票房與網路聲量趨勢，上映前一個月至上映當週票房佔總聲量的72%、前兩週票房佔總票房的70％。分別拉出《變種特攻：黑鳳凰》（X-Men: Dark Phoenix）、《哥斯拉II：王者巨獸》（Godzilla II: King of the Monsters）、《POKÉMON 神探Pikachu》（POKÉMON Detective Pikachu）三部電影，各自的聲量與票房佔比，也呈現高度相關。大致上來說，上映前一個月至上映當週的聲量，將決定電影是否賣座。

《變種特攻：黑鳳凰》、《哥斯拉II：王者巨獸》、《POKÉMON 神探Pikachu》的聲量與票房佔比。（「DailyView網路溫度計」授權使用）

細看電影《阿拉丁》上映前的網路口碑，有不少聲音認為不夠精彩，神燈精靈過於突兀讓人出戲，加上檔期與《哥斯拉II：王者巨獸》、《變種特攻：黑鳳凰》等大片接近，網友多半持觀望態度。然而電影正式上映後，網友佳評如潮，正面口碑成為維持票房動能的關鍵，直到上映第4週仍創下總票房13%的好成績。

反例則是電影《哥斯拉II：王者巨獸》，上映前未演先轟動，網路上的討論度相當熱絡，但上映後卻與網友期待有所出入，觀後感評價普普。因此首周票房就佔了整體的50%，隨後熱度便快速退燒，聲量與票房都出現急速下降的情況。由聲量及票房的走勢圖來看，前一週的聲量會帶動後一周的票房，兩者大致上呈現正相關。

《阿拉丁》、《哥斯拉II：王者巨獸》上映前的網路口碑。（「DailyView網路溫度計」授權使用）

從電影宣傳看網路聲量的助益

可以發現一部電影是否賣座，上映前的網路聲量相當重要，幾乎直接決定了首周票房的好壞，特別是非主流電影，網路聲量成為讓票房脫穎而出的唯一突破口，應該要把握上映當週的討論度，從中心客群由內而外發酵，才能達到網路上全面的擴散。其次，中期的熱度維持回歸於電影本身，如近年取材於熱門社會議題的電影，往往可以讓網路話題延燒。最後則是觀察粉絲輪廓，深入理解社群粉絲的偏好屬性，未來才可以達成更有效的宣傳。

2019年電影票房背後密碼▼▼▼

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