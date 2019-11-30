【潛航核戰】神秘兵種「聲納兵」　前美軍爆料︰一粒聲就暴露行蹤

電影《潛航核戰》，講述一場法俄的水底戰役，當日夠矚目的是提及潛艇內一個特別的兵種︰聲納兵。一批耳朵特別靈敏，能夠從眾多雜訊中聽到所需要的情報，除了過人的能力外，最主要是夠靜，安靜不單止可以聽到對方的訊息，更可以保命，因為稍一不慎，就會被敵方發現行蹤，將自己暴露於危險當中。

當導演表示開拍《潛航核戰》，立即獲法國海軍全力支持，無條件借出真正的潛艇及軍人給劇組。（《潛航核戰》劇照）

《潛航核戰》故事講到歐洲各國關係日趨緊張，各地戰火連連。此時，法國海軍收到消息指俄國正準備發射核彈攻擊。為了阻止敵軍，法國決定派出核能潛艇「可畏號」及「泰坦號」秘密潛入深海，啟動導彈先發制人。然而，海軍的「千里耳」卻突然聽到不尋常的聲音，發現俄國導彈背後的陰謀絕不簡單。

潛艇環境狹窄，士兵的心理狀態好易受影響。（《潛航核戰》劇照）

海軍神秘兵種「聲納兵」

所謂「千里耳」就是軍事行動中的「聲納兵」，他們是潛艇中負責留意、判斷及分析外來聲音的專員。戲中主角Chanteraide，就是擁超強聽力，深信自己聽到的訊息，堅持與上級爭論，憑住實力成為法俄對戰中不可或缺的關鍵人物！至於法國的「聲納兵」，是由CAIR （Center for Acoustic Interpretation and Recognition）所訓練出來，該部門成立於1983年，但只培訓出220位「聲納兵」，由於訓練過程非常機密，幾乎冇人知其運作如何。

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「聲納兵」首要擁有極靈敏的聽覺，據知接受過相關訓練的人，返回日常生活時，都會聽到其他人聽不到的微細聲響，令個人生活受到影響。「聲納兵」有專業用詞去形容各類不同的聲音，稱為「Psycho-Acoustic Criteria」，這包括布料的摩擦聲及氣泡聲。

（《潛航核戰》劇照）

Silence is a Victory

雖然聲納兵的訓練一直是個謎，但數年前，一位在美國海軍服役20年的軍士長Tim Carlisle，就接受過傳媒訪問，提到在潛艇生活。他們在這狹小空間內，既要保持心平氣和避免跟隊員發生磨擦，行動時更要保持安靜。Tim解說聲納能探測到深海內，32公里範圍內的微小聲音，他舉例︰「有一次我不小心把一瓶沙拉醬掉到地上，當時大家都非常緊張。因為深海的聲納很厲害，類似的聲量，在15至20英里（約24至32公里）範圍內都能被聲納探測到。」所以在潛水艇入面，通常都會掛着一塊牌，上面寫著：「Silence is a Victory」（安靜就是勝利），警惕大家要保持安靜。