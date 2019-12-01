【黎小田逝世】童星出身演過70部戲　《胭脂扣》奪最佳電影歌曲

資深音樂人黎小田今晨（1日）病逝，終年73歲。童星出身的他，年僅5歲便入行拍戲，後來轉型專攻音樂創作，多年來作品達數百首，對香港樂壇貢獻良多。 黎小田曾為多部電影創作主題曲，當中包括1987年的《胭脂扣》，這首歌當年勇奪香港電影金像獎最佳電影歌曲，而主唱梅艷芳更說過，這首是她的歌唱事業中最喜愛的抒情歌曲。

黎小田對香港樂壇貢獻甚大。（視覺中國）

70年代中開始，黎小田的音樂事業正式起飛，除了為大量劇集創作主題曲，亦寫下多首膾炙人口的電影歌曲，例如1977年電影《跳灰》的主題曲《問我》，由陳麗斯主題，配上黃霑的詞，不論老少觀眾至今仍朗朗上口。

主題曲是《胭脂扣》的靈魂之一，唱出如花的心境。（電影截圖）

而1987年的《胭脂扣》可謂黎小田的事業高峰，據悉他本著「簡單就是美」的原則創作出這首作品，亦謂是給梅艷芳度身訂造的，「這首歌的旋律真是『扣』，正如胭脂扣的『扣』，纏綿在一起」。優美旋律配上梅姐富感情的幽怨歌聲，造就這首經典作品，並於1989年第8屆香港電影金像獎上，勇奪「最佳電影歌曲」獎。

《英雄故事》能夠如此入腦，黎小田的編曲應記一功。（電影劇照）

另外仲有1985年電影《警察故事》的主題曲《英雄故事》，黎小田為這首作品編曲，賦予它熱血又剛強的氣勢，前奏響起便令人熱血沸騰，這首歌亦自此成為香港警隊的主題曲。